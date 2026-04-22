Η κόρη του Μαραντόνα καταγγέλλει τους γιατρούς του για χειραγώγηση της οικογένειάς της
Η κόρη του Αργεντίνου θρύλου προχώρησε σε καταγγελία εναντίον της ιατρικής ομάδας που παρακολουθούσε τον πατέρα της.
Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζει να απασχολεί, καθώς η δίκη που τον αφορά βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάλιστα μια από τις κόρες του Αργεντίνου θρύλου, η Τζανίνα Μαραντόνα, κατηγόρησε τρεις υγειονομικούς από την ομάδα που τον παρακολουθούσε για χειραγώγηση.
Συγκεκριμένα η Τζανίνα αναφέρει πως η τελευταία φορά που είδε τον πατέρα της ήταν δυο μέρες πριν φύγει από την ζωή και κατήγγειλε πως ήταν σε άθλια κατάσταση. Η απάντηση ήρθε από τον προσωπικό γιατρό του Μαραντόνα, ο οποίος τόνισε πως ήταν φίλος του και είδωλό του και πως δεν βασανίστηκε καθόλου πριν πεθάνει, ενώ υποστήριξε πως ο «Ντιεγκίτο» κατανάλωνε αλκοόλ με προσωπική του ευθύνη παρόλο που γνώριζε τους κινδύνους.
Αναλυτικά το απόσπασμα της κατάθεση της κόρης του Μαραντόνα, Τζανίνα:
«Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη. Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού».