Η κόρη του Μαραντόνα καταγγέλλει τους γιατρούς του για χειραγώγηση της οικογένειάς της

Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα συνεχίζει να απασχολεί, καθώς η δίκη που τον αφορά βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάλιστα μια από τις κόρες του Αργεντίνου θρύλου, η Τζανίνα Μαραντόνα, κατηγόρησε τρεις υγειονομικούς από την ομάδα που τον παρακολουθούσε για χειραγώγηση.

Συγκεκριμένα η Τζανίνα αναφέρει πως η τελευταία φορά που είδε τον πατέρα της ήταν δυο μέρες πριν φύγει από την ζωή και κατήγγειλε πως ήταν σε άθλια κατάσταση. Η απάντηση ήρθε από τον προσωπικό γιατρό του Μαραντόνα, ο οποίος τόνισε πως ήταν φίλος του και είδωλό του και πως δεν βασανίστηκε καθόλου πριν πεθάνει, ενώ υποστήριξε πως ο «Ντιεγκίτο» κατανάλωνε αλκοόλ με προσωπική του ευθύνη παρόλο που γνώριζε τους κινδύνους.

"La manipulación fue absoluta" ⚖️🇦🇷



Gianinna Maradona rompe el silencio en el juicio por la muerte de su padre. Denuncia que el equipo médico planeó cómo "cubrirse" en lugar de salvar al astro. 💔🩺 https://t.co/jTYOEHuz7y pic.twitter.com/2MDDXSSAzB — 24 Horas Puebla. El Diario sin Límites (@24HorasPuebla) April 22, 2026

Αναλυτικά το απόσπασμα της κατάθεση της κόρης του Μαραντόνα, Τζανίνα:

«Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη. Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού».