Αποκαλυπτικά λόγια από τον γιατρό του Μαραντόνα: «Είμαι αθώος, ήταν το είδωλό μου και ο φίλος μου»

Ο θάνατος αυτόυ του «θρύλου» του ποδοσφαίρου, προκάλεσε θλίψη και στους αγαπημένους του αλλά και σε όλο τον αθλητισμό. Ο Ντιέγκο.. έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020. Το τελευταίο καιρό όμως έχουν «φουντώσει» φήμες και στοιχεία ό,τι ο θάνατος του πιθανόν να ήταν ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι κατηγορίες πέφτουν στον προωπικό του γιατρό, Λεοπόντο Λέκουε. Η οικογένεια του δεν το άφησε να «περάσει έτσι» και η πολυαναμενόμενη δίκη έγινε.

Ο κατηγορούμενος εξέφρασε μηνύματα αγάπης προς το πρόσωπο του Μαραντόνα αλλά και επισήμανε την αθωότητα του.«Θέλω να πω ότι είμαι αθώος και ότι λυπάμαι βαθιά για τον θάνατό του. Νοιαζόμουν βαθιά γι' αυτόν, τον αγαπούσα, ήταν το είδωλό μου και ο φίλος μου». Αυτά ήταν τα «συναισθηματικά» λόγια του. Όσο για τα ιατρικά, υποστήριξε πως το πνευμονικό οίδημα που βρέθηκε στο σώμα του Μαραντόνα θα μπορούσε να προκληθεί από τις συνεχόμενες και επίμονες προσπάθειες ανάνηψής του.