Μαραντόνα: Ξεκινάει νέα δίκη στην Αργεντινή για τον θάνατό του

Την Τρίτη (14/4) ξεκινάει μια νέα δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με επτά μέλη της ιατρικής του ομάδας να κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ένα χρόνο μετά τη τελευταία δικαστική διαδικασία, στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες θα εξεταστούν 100 μάρτυρες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του θρύλου του ποδοσφαίρο.

Ο Μαραντόνα έχασε τη ζώη του στα 60 του χρόνια στις 25 Νοεμβρίου του 2020,μετά από καρδιακή προσβολή ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο για την αφαίρεση θρόμβου αίματος. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι οι γιατροί του παραβίασαν πρωτόκολλα περίθαλψης και οι συνθήκες νοσηλείας του θύμιζαν «θέατρο φρίκης».

Από την άλλη πλευρά οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο θανατός του ήταν αναπόφευκτος, λόγω των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε, αλλά και την εξάρτησή του με την κοκαΐνη και το αλκοόλ.

Τα επτά μέλη που κατηγορούνται

Στο εδώλιο βρέθηκαν τα επτά μέλη του ιατρικού επιτελείου που παρακολουθούσαν τον Αργεντινό θρύλο, ανάμεσά τους ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάχοφ, ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίας, ο νοσηλευτής Ρικάρδο Αλμιρόν, ο προϊστάμενος Μαριάνο Περόνι, η συντονίστρια της Swiss Medical Νάνσι Φορλίνι και ο γιατρός Πέδρο Ντι Σπάνια.

Οι γιατροί του Αργεντινού σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύουν με ποινή κάθειρξης από 8 έως 25 έτη.

Παρουσία της οικογένειάς του η νέα δίκη

Παρουσία της οικογένειας του «Ντιέγκο», με τις κόρες του Ντάλμα Μαραντόνα, Τζιανίνα Μαραντόνα και Τζάνα Μαραντόνα ξεκίνηε η νέα δίκη, όπως και η πρώην σύζυγός του Βερόνικα Οχέδα και οι αδελφές του.

Σε δηλώσεις της έξω από το δικαστήριο, η Οχέδα τόνισε πως η οικογένεια αναζητά δικαιοσύνη και ένα οριστικό τέλος στην πολύχρονη δικαστική εκκρεμότητα.

Το Μάρτιο του 2025 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δίκη, η οποία διακόπηκε όταν μία εκ των δικαστών παραιτήθηκε. Συγκεκριμένα, δημοσιοποιήθηκε βίντεο που την έδειχνε να συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ εντός του δικαστηρίου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς.