Δεν ήξερε τι έκανε: Φίλαθλος στο Κύπελλο Αργεντινής άρπαξε την κάμερα της μετάδοσης την ώρα του ματς

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε γήπεδο της Αργεντινής, σε ένα περιστατικό που δύσκολα πιστεύει κανείς αν δεν το δει με τα μάτια του. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ακασούσο και τη Χιμνάσια Λα Πλάτα, ένας φίλαθλος κατάφερε να μετατραπεί… σε πρωταγωνιστή της μετάδοσης.



Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό του αγώνα και ενώ η Χιμνάσια Λα Πλάτα βρισκόταν σε φάση αντεπίθεσης, το τηλεοπτικό πλάνο χάθηκε ξαφνικά από τη δράση του αγωνιστικού χώρου. Ο λόγος; Ένας οπαδός που βρισκόταν κοντά στο σημείο της κάμερας άρπαξε τον εξοπλισμό της μετάδοσης και άρχισε να τραβάει τον εαυτό του, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας σαν να ήταν σε… προσωπικό βίντεο.

Esto acaba de pasar en la Copa Argentina.



Sí, UN HINCHA AGARRÓ LA CÁMARA. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/ZKNI1tOS9P — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 22, 2026



Το απρόοπτο στιγμιότυπο προκάλεσε σύγχυση αλλά και γέλιο, τόσο στους θεατές του γηπέδου όσο και σε όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από την τηλεόραση. Για λίγα δευτερόλεπτα, το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα και τη θέση του πήρε ένα αυθόρμητο και άκρως σουρεαλιστικό show από την εξέδρα.