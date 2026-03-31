Τέλος εποχής: Συγκινημένος ο Μέσι στην τελευταία του προπόνηση σε έδαφος Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε την τελευταία του προπόνηση σε αργεντίνικο έδαφος και ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη στιγμή που προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι ήταν εμφανώς συγκινημένος και παρακολουθούσε τους συμπαίκτες του να προπονούνται, πιάνοντας το πρόσωπό του.

Το φιλικό της Αργεντινής εναντίον της Μαυριτανίας, στο οποίο συμμετείχε και ο επιθετικός της ΑΕΚ, Κοϊτά, αναγνωρίστηκε στη χώρα ως το τελευταίο παιχνίδι που δίνει ο κορυφαίος επιθετικός σε αργεντίνικο έδαφος. Το κλίμα ήταν βαρύ. Ο Μέσι αποθεώθηκε από το «Λα Μπομπονέρα», που φώναζε ρυθμικά το όνομά του στο ζέσταμα και μπήκε στο γήπεδο στο ημίχρονο, αντικαθιστώντας τον φέρελπι Νίκο Παζ, που σκόραρε.

Η σύνδεση του Μέσι με την Αργεντινή

Ο Μέσι αποχωρίστηκε την Αργεντινή σε ηλικία 13 χρονών. Οι επιδόσεις του στη Μπαρτσελόνα έμειναν στην ιστορία. Ο μεγάλος στόχος της κατάκτησης του Μουντιάλ με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» ολοκληρώθηκε όταν το 2022 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Είχε μεσολαβήσει ο χαμένος τελικός του 2014, όταν οι Αργεντίνοι γνώρισαν την ήττα (1-0) από τη Γερμανία στην παράταση.

Eurokinissi

Ο Μέσι, παρά το γεγονός πως έφυγε πολύ μικρός από την Αργεντινή, ταυτίστηκε με το πνεύμα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και το πάθος των φιλάθλων της «Αλμπισελέστε». Θα μπορούσε να αγωνιστεί με την εθνική Ισπανίας. Όμως, αποφάσισε να μείνει πιστός και να φορέσει τη φανέλα της πατρίδας του. Όταν οι Αργεντίνοι ηττήθηκαν στη Βραζιλία από τους Γερμανούς, το 2014 ξέσπασε σε δάκρυα. Ήταν συντετριμμένος και ένιωσε πως το βάρος της επιλογής αυτής, ίσως τον στοιχειώσει για πάντα.

🚨💣 Bastian Schweinsteiger has revealed the emotional moment he comforted a devastated Lionel Messi after the 2014 World Cup final: 🇦🇷🇩🇪



“When the whistle went, the first thing I thought about was Messi.”



“He was truly devastated. Everyone was waiting for Messi’s World Cup,… pic.twitter.com/UGlH73gGsM — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 13, 2026

Λίγα χρόνια αργότερα, βέβαια, στο ίδιο μέρος, κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο με την εθνική Ανδρών, κερδίζοντας τους Βραζιλιάνους στην έδρα τους για τον τελικό του Κόπα Αμέρικα. Τότε, με μία ηγετική ομιλία πριν το παιχνίδι, έσπρωξε τους συμπαίκτες τους στη νίκη, τονίζοντας πως είναι προορισμένοι για να κερδίσουν τον τίτλο στην έδρα των μισητών αντιπάλων τους.

Το τέλος μίας εποχής

Η εμφάνιση του Μέσι, να κάθεται στον πάγκο και να παρακολουθεί την προπόνηση της εθνικής Αργεντινής σηματοδοτεί το τέλος μίας εποχής. Κανείς δε γνωρίζει αν τελικά αυτή θα είναι η τελευταία προπόνηση του Μέσι επί αργεντίνικου εδάφους. Ο ίδιος, όμως αντιλήφθηκε τη βααρύτητα της στιγμής και συγκινήθηκε, χαρίζοντας μία από τις πλούσιες σε συμβολισμό και ποδοσφαιρική σημειολογία εικόνες του 2026.

Για τον Μέσι, η Αργεντινή δεν είναι απλώς ο τόπος που γεννήθηκε. Είναι η πατρίδα του ποδοσφαίρου και ο ζωτικός χώρος, όπου το ταλέντο του αναδείχθηκε σε κοινωνιολογικό φαινόμενο, σκορπίζοντας χαρά στους φιλάθλους.