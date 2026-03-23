Το έκανε και αυτό: O Λιονέλ Μέσι έβαλε γκολ και σε γήπεδο... μπέιζμπολ

Ο Λιονέλ Μέσι που προ ημερών έφτασε τα 900 τέρματα, τώρα είπε να βάλει γκολ και σε γήπεδο μπέιζμπολ. Συγκεκριμένα, στο Yankee Stadium με αντίπαλο την Νιού Γιόρκ Σίτι.

Οι διαφορετικές διαστάσεις, γωνίες και ίσως μια ατμόσφαιρα που θυμίζει MLB παρά αγώνα ποδοσφαίρου , δεν στάθηκαν εμπόδιο στον «Πούλγκα» να κάνει τα μαγικά του όπως εκείνος ξέρει.

Γιατί όμως βρέθηκε η Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε να παίζει σε γήπεδο μπέιζμπολ; Η αντίπαλός της, Νιού Γιόρκ Σίτι δεν έχει δική της έδρα και χρησιμοποιεί το γήπεδο των Νιου Γιορκ Γιάνκις προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες του ποδοσφαίρου. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές σε αυτό το κομμάτι.

📸 - Inter Miami will play in a Baseball stadium today, the New York Yankees stadium in their game vs. New York City FC. pic.twitter.com/zOvFCv2LMt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 22, 2026

Ποιες είναι η διαφορές ανάμεσα σε γήπεδο μπέιζμπολ και ποδοσφαίρου

Ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο έχει πλάτος περίπου 68-75 μέτρα ενώ το τερέν στο Yankee Stadium είναι μόλις 64 μέτρα φαρδύ. Με μήκος γύρω στα 101 μέτρα, βρίσκεται στο κατώτατο όριο που επιτρέπει η FIFA. Οι αποστάσεις ανάμεσα στις περιοχές είναι πολύ μικρότερες από το κανονικό και όλα αυτά επηρεάζουν αρκετά την κανονική διεξαγωγή ενός αγώνα.

Το γκολ του Λιονέλ Μέσι