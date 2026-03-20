«Άνοιξε ο πάγος λιώνει»: Ο Μέσι έπαιξε σε βίντεο κλιπ και «έριξε» το ίντερνετ

Ο Λίονελ Μέσι έχει κατακτήσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο, πρόσφατα έφτασε τα 900 γκολ καριέρας, όμως μας έδειξε και ένα διαφορετικό του πρόσωπο.

Συγκεκριμένα ο θρύλος της Μπαρτσελόνα συμμετείχε σε... βίντεο κλίπ. Ο Μέσι μαζί με τον συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και την εθνική Αργεντινής, Ροντρίγκο Ντε Πολ, συμμετείχαν στο νέο βίντεο κλίπ του τραγουδιού με τίτλο «Δυο εραστές» της Tini Stoessel, η οποία είναι και κοπέλα του Ντε Πολ.

Όπως ήταν φυσιολογικό το βίντεο κλίπ... απογειώθηκε με την συμμετοχή του Μέσι, ο οποίος παρουσιάζεται να κρατάει μια σακούλα με πάγο πίσω από την πόρτα και λέει: «Ανοίξτε, ο πάγος λιώνει!». Επίσης σε ένα άλλο πλάνο, ο Αργεντίνος θρύλος αλλάζει πάσες ε τον Ντε Πολ σε ένα κλίμα γιορτής.

