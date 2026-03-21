Κοϊτά: Αντιμετωπίζει τον Μέσι σε φιλικό αγώνα στο Μπουένος Άιρες

Σε μια ξεχωριστή αναμέτρηση για εκείνον, αλλά και την χώρα του θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ, κλήθηκε από την Μαυριτανία για το φιλικό που θα δώσει απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Μπουένος Αίρες. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στο ιστορικό γήπεδο «Λα Μπομπονέρα», έδρα της Μπόκα Τζούνιορς.

Ο Κοϊτά θα βρίσκεται μαζί με την αποστολή της χώρας του από τις 23 μέχρι και τις 31 Μαρτίου και προετοιμάζεται για μια από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της καριέρας του. Η σημασία της συμμετοχής του φαίνεται και από το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί στην επίσημη αφίσα του αγώνα, δίπλα στον θρυλικό επτάκις νικητή της Χρυσής Μπάλας.

Έτσι, ο άσος της ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι στον καλύτερο παίχτη του κόσμου, αλλά και σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα που υπάρχουν στον πλανήτη.