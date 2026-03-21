Κοϊτά: Αντιμετωπίζει τον Μέσι σε φιλικό αγώνα στο Μπουένος Άιρες
Η Μαυριτανία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά κοντράρεται με την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι σε σπουδαίο φιλικό που θα διεξαχθεί στο «Λα Μπομπονέρα».
Σε μια ξεχωριστή αναμέτρηση για εκείνον, αλλά και την χώρα του θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ, κλήθηκε από την Μαυριτανία για το φιλικό που θα δώσει απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στο Μπουένος Αίρες. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στο ιστορικό γήπεδο «Λα Μπομπονέρα», έδρα της Μπόκα Τζούνιορς.
Ο Κοϊτά θα βρίσκεται μαζί με την αποστολή της χώρας του από τις 23 μέχρι και τις 31 Μαρτίου και προετοιμάζεται για μια από τις πιο σημαντικές αναμετρήσεις της καριέρας του. Η σημασία της συμμετοχής του φαίνεται και από το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί στην επίσημη αφίσα του αγώνα, δίπλα στον θρυλικό επτάκις νικητή της Χρυσής Μπάλας.
Έτσι, ο άσος της ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι στον καλύτερο παίχτη του κόσμου, αλλά και σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα που υπάρχουν στον πλανήτη.