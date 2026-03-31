Λιονέλ Μέσι: Το ιδιαίτερο δωμάτιο στην βίλα του που έγινε... μουσείο για απίθανο λόγο

Σε αποκάλυψη για το μυστικό δωμάτιο στην βίλα τους προέβη η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούτσο.

Ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι μαζί με την γυναικά του και τα παιδιά τους διαμένουν σε μια έπαυλη στην Φλόριντα. Μέσα στα αρκετά δωμάτια της βίλας υπάρχει και ένα μυστικό δωμάτιο, το οποίο έχει γίνει μουσείο, αλλά όχι για τα τρόπαια του.

Η Αντονέλα Ροκούτσο είναι μεγάλη φαν των Lego και φυλάει ολοκληρωμένα σετ στο συγκεκριμένο δωμάτιο, καθώς όπως δήλωσε δεν θέλει να τα αποσυναρμολογεί μόλις ολοκληρώνονται.

Μιλώντας στο Harper's Bazaar, ρωτήθηκε για το χόμπι της και ποιο από τα έργα Lego που έχει κάνει ήταν το αγαπημένο της.



«Το Κάστρο του Χόγκουαρτς! Είναι γιγάντιο και με γοητεύει. Τα παιδιά μου κι εγώ έχουμε ένα είδος μουσείου όπου εκθέτουμε όλες τις δημιουργίες μας από Lego» ήταν η απάντησή της.

Μίλησε για την ζωή της

Ο μεγαλύτερος γιος τους, Τιάγκο είναι 13 χρόνων και αγωνίζεται στην ακαδημία της Ίντερ Μαϊάμι.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμα δυο παιδιά τον Ματέο που είναι 11 χρόνων και τον Τσίρο που είναι 8 χρόνων.

Η σύζυγος του Μέσι αποκάλυψε επίσης, ότι έχει τατουάζ τα ονόματα των παιδιών της στο χέρι και πρόσθεσε:

«Αυτό που με άλλαξε περισσότερο ως γυναίκα ήταν που έγινα μητέρα. Επειδή από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα παιδιά μου έγιναν η προτεραιότητά μου».

Με τα παιδιά τους πλέον να μεγαλώνουν, η Αντονέλα βιώνει μια διαφορετική πλευρά της ζωής στο Μαϊάμι.

Απολαμβάνω πραγματικά αυτό το στάδιο της ζωής μου τώρα που τα παιδιά μου δεν είναι πια τόσο μικρά, επειδή εκτιμώ τον εαυτό μου με διαφορετικό τρόπο, βάζοντας τον εαυτό μου στο επίκεντρο της ζωής μου.



Αυτό είναι κάτι καινούργιο και θα το βιώσω σιγά σιγά»