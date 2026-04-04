Διαφήμιση Lego για το Μουντιάλ: Μέσι, Ρονάλντο, Εμπαπέ και Βινίσιους δε πήγαν ποτέ στα γυρίσματα

Η διαφήμιση της Lego για το Μουντιάλ 2026 μαγνήτισε τα βλέμματα, αφού ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Βινίσιους Τζούνιορ εναλλάχθηκαν στις σεκάνς δημιουργώντας ένα άκρως... ποδοσφαιρικό τηλεοπτικό περιβάλλον. Η αλήθεια, όμως μοιάζει να διαφέρει από το τελικό αποτέλεσμα.

Όπως αποκάλυψε στα κοινωνικά δίκτυα ένας Γάλλος διαφημιστής, ο οποίος εργάστηκε στην καμπάνια, οι τέσσερις αστέρες δεν συναντήθηκαν ποτέ στα γυρίσματα, αλλά ούτε και έδωσαν το «παρών» στο σετ.

Αντιθέτως, το υλικό γυρίστηκε με τη βοήθεια ηθοποιών, που μοιάζουν φυσιογνωμικά με τους ταλαντούχους αστέρες των γηπέδων. Οι εν λόγω κομπάρσοι εκτέλεσαν με ακρίβεια τις κινήσεις των λαμπερών ποδοσφαιριστών και τα πρόσωπα των σούπερ σταρ προστέθηκαν ψηφιακά στις μορφές των ηθοποιών με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας.

Το αποτέλεσμα αρχικά είχε δώσει την εντύπωση μίας ιστορικής συνάντησης τεσσάρων σύγχρονων θρύλων του αθλήματος. Όμως, στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στις ψηφιακές παραγωγές οπτικοακουστικού υλικού.

Δείτε το βίντεο από τα γυρίσματα