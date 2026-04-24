Τρομακτικές αποκαλύψεις στη δίκη του Μαραντόνα: «Ήταν πρησμένος σαν μπαλόνι»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δίκη στο Σαν Ισίδρο για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με την οικογένειά του να ζητά απαντήσεις και δικαίωση.

Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ στο εδώλιο βρίσκονται επτά γιατροί που κατηγορούνται για τον ρόλο τους στην υπόθεση. Στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο διάρκειας 17 λεπτών, το οποίο δείχνει τον θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με εμφανή τα σημάδια επιβαρυμένης υγείας.

Η διαδικασία φορτίστηκε ακόμη περισσότερο, όταν παρουσιάστηκε φωτογραφία του σώματός του, με την κόρη του, Τζιανίνα Μαραντόνα, να ξεσπά σε κλάματα μέσα στην αίθουσα.Καταλυτική ήταν και η κατάθεση του γιατρού Χουάν Κάρλος Πίντο, ο οποίος περιέγραψε την εικόνα του Μαραντόνα λίγο πριν τον θάνατό του: έντονο οίδημα σε πρόσωπο και άκρα, καθώς και σοβαρή διόγκωση στην κοιλιακή χώρα.

Juicio por Maradona: mostraron un video de Diego muerto, Gianinna se tapó los ojos y hubo llanto en la sala https://t.co/DdzebUGbXe pic.twitter.com/AKFtXTXP4F — infobae (@infobae) April 23, 2026

Όπως εξήγησε, η κατάσταση αυτή αποδίδεται σε συνδυασμό παχυσαρκίας και ασκίτη, δηλαδή συσσώρευσης υγρών στην κοιλιά, σκιαγραφώντας μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη κλινική εικόνα.