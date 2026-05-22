Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο δύο φορές πρωταθλητής Κάιλ Μπους

Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις στο NASCAR αφού επιβεβαιώθηκε ό,τι ο 41χρονος και δύο φορές πρωταθλητής Κάιλ Μπους, μετά από νοσηλεία του στο νοσοκομείο δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Άγνωστα παραμένουν προς το παρόν τα αίτια του θανάτου του.

Ο Κάιλ Μπους αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σαμάνθα, με την οποία παντρεύτηκε το 2010, καθώς και τα δύο παιδιά τους, τον 11χρονο γιο του, Μπρέξτον και τη 4χρονη κόρη του, Λένιξ.



Σε κοινή ανακοίνωση, το NASCAR αποχαιρέτησε έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς στην ιστορία του σπορ.



«Ολόκληρη η οικογένεια του NASCAR είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Κάιλ Μπους. Ένας μελλοντικός Hall of Famer, ο Κάιλ ήταν ένα σπάνιο ταλέντο, από εκείνα που εμφανίζονται μία φορά σε κάθε γενιά. Ήταν σκληρός, παθιασμένος, εξαιρετικά χαρισματικός και αγαπούσε βαθιά το άθλημα και τους φιλάθλους του. Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες, ο Κάιλ κατέρριψε ρεκόρ νικών στις εθνικές κατηγορίες του NASCAR, κατέκτησε πρωταθλήματα στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος και βοήθησε στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς οδηγών ως ιδιοκτήτης ομάδας στην Truck Series.



Το ιδιαίτερο χιούμορ του και το ανταγωνιστικό του πνεύμα δημιούργησαν έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό με φιλάθλους κάθε ηλικίας, δημιουργώντας τη περήφανη και πιστή “Rowdy Nation”. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με τη Σαμάνθα, τον Μπρέξτον και τη Λένιξ, με τους γονείς του Κάιλ και της Σαμάνθα, με τον Κερτ και ολόκληρη την οικογένεια Μπους, με τον Ρίτσαρντ και τη Τζούντι Τσίλντρες, με όλους στη Richard Childress Racing, τους συναθλητές του, τους φίλους του και τους φιλάθλους του. Το NASCAR έχασε σήμερα έναν γίγαντα του αθλήματος, πολύ νωρίς.



Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας και να συνεχίσουν να τους έχουν στις σκέψεις και τις προσευχές τους. Περισσότερες ενημερώσεις θα δοθούν όταν αυτό κριθεί κατάλληλο».

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Ο Μπους υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του NASCAR τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Κατέκτησε τα πρωταθλήματα του Cup Series το 2015 και το 2019, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του με 63 νίκες στη μεγάλη κατηγορία. Παράλληλα, οι συνολικά 233 νίκες του στις τρεις εθνικές κατηγορίες του NASCAR αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος.