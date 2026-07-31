Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του «πράσινου πάνθηρα» Κίνγκς Κάνγκουα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030 με το τριφύλλι.

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών κι έγινε το ενδέκατο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού το φετινό καλοκαίρι. Οι πράσινοι στην επίσημη ανακοίνωσή του ποδοσφαιριστή του έδωσαν το προσωνύμιο «Green Panther», δηλαδή «πράσινος πάνθηρας».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα. Ο 27χρονος χαφ από τη Ζάμπια ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την ισραηλινή Χάποελ Μπερ Σεβά και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Κινγκς Κάνγκουα γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1999 στην Κασάμα της Ζάμπιας. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με τη Happy Hearts, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Buildcon, έχοντας προηγουμένως περάσει για ένα διάστημα και από τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Το 2019, σε ηλικία 20 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της ρωσικής Άρσεναλ Τούλα, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια και απέκτησε τις πρώτες σημαντικές διεθνείς παραστάσεις.

Το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα. Με την ομάδα του Βελιγραδίου κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σερβίας τη σεζόν 2022-23, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία προς το νταμπλ με 37 συμμετοχές και 11 γκολ.

Τον Φεβρουάριο του 2024 παραχωρήθηκε με δανεισμό στη βελγική Κόρτραϊκ και το καλοκαίρι του ίδιου έτους επέστρεψε στη Χάποελ Μπερ Σεβά με μεταγραφή. Την πρώτη του σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Ισραήλ και τη δεύτερη το πρωτάθλημα, έχοντας κομβικό ρόλο. Συνολικά κατά τη διετία που παρέμεινε στην ομάδα, πραγματοποίησε 84 συμμετοχές, σκόραρε 29 γκολ και μοίρασε 20 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με τη Ζάμπια από το 2019, μετρώντας 43 συμμετοχές και επτά γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Κινγκς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού.