Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2: Ο Ραστόντερ έδωσε την πρόκριση στο προβληματικό «τριφύλλι»

Έκανε την δουλειά -έστω και δύσκολα- ο Παναθηναϊκός και προκρίθηκε στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι «πράσινοι» με μια νίκη στην Ουγγαρία και την ισοπαλία στο ΟΑΚΑ (2-2) με «χρυσό» σκόρερ τον Ραστόντερ πέρασε την πεισματάρα Πάκσι, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε.

Οι Ούγγροι προηγήθηκαν με τον Πέτο στο 35', ο Γιάγκουσιτς έφερε στα ίσα το ματς στο φινάλε του πρώτου μέρους, πριν βάλει ξανά σε θέση οδηγού την Πάκσι ο Γκέρφι στο 57'. Ο Ραστόντερ είπε την τελευταία λέξη του αγώνα στο 85', χαρίζοντας στο «τριφύλλι» την ισοπαλία-πρόκριση στην επόμενη φάση.

Εκεί, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948 της Βουλγαρίας, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (5/8) στις 21:30.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Νίστρουπ έδειξε από νωρίς πως θα βρει χώρους, με τον Ζαρουρί σε μια τέτοια στιγμή να σημαδεύει τα σώματα από καλή θέση, έπειτα από το άνοιγμα του Γιάγκουσιτς.

Η Πάκσι απάντησε μέσω ενός κόρνερ, με την κεφαλιά του Παπ στο 9' να περνάει πάνω από τα δοκάρια του Πένια.

Οι φιλοξενούμενοι, αν και δεν είχαν την μπάλα υπό τον έλεγχο τους, απείλησαν εκ νέου στο 20' με το μακρινό σουτ του Πέτο να βρίσκει κάπου και να καταλήγει κόρνερ. Από αυτό το κόρνερ ο Παπ έπιασε μια κεφαλιά, υποχρεώνοντας τον Πένια σε δύσκολη επέμβαση.

Ο Αντίνο απάντησε στο 23', εκμεταλλευόμενος την όμορφη πάσα του Τσέριν, εκτέλεσε με το αριστερό στέλνοντας ψηλά την μπάλα.

Ο Αργεντίνος άγγιξε το γκολ στο 27', το εξαιρετικό συρτό πλασέ του όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα λόγω της επέμβασης του Κόβατσικ.

Οι Ούγγροι κατάφεραν να προηγηθούν στο 36ο λεπτό, σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός ζήτησε φάουλ στον Τσάπρα σε διεκδίκηση της μπάλας, αυτή στρώθηκε στον Πέτο που με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Πένια.

Η ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό ήρθε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Σε μια φάση διαρκείας οι «πράσινοι» είδαν τα σουτ τους να κοντράρουν στα σώματα, από ένα τέτοιο του Τσάπρα η μπάλα στρώθηκε στον Γιάγκουσιτς που την έστειλε στα δίχτυα.

Δυνατά άρχισε το δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός. Από μια στατική φάση και ένα γέμισμα στο 2ο δοκάρι ο Γιάγκουσιτς γύρισε στο πέναλτι την μπάλα, ο Ντε Φράι πλάσαρε και ο την απομάκρυνε πάνω στην γραμμή.

Όπως και στο πρώτο μέρος όμως η Πάκσι ήταν αυτή που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ζέκε έστρωσε στον Γκιέρφι και αυτός σκόραρε, σε μια φάση που ξεκίνησε από χέρι των Ούγγρων στην προσπάθεια απομάκρυνσης του Τουμπά.

Το «τριφύλλι» χρειάστηκε αρκετή ώρα για να απειλήσει μετά την «ψυχρολουσία», με τον Κυριακόπουλο να το κάνει με ένα μακρινό, αλλά άστοχο τελείωμα.

Η λύτρωση ήρθε μέσω Ραστόντερ στο 85', με τον νέο φορ των «πράσινων» να εκμεταλλεύεται την κεφαλιά-πάσα του Ντε Φράι έπειτα από το γέμισμα του Ταμπόρδα, έχοντας απειλήσει και νωρίτερα.

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά (Φαν Ντρόνγκελεν 61'), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Γιάγκουσιτς (Ραστόντερ 66'), Τσέριν (Τσιριβέγια 76'), Ζαρουρί (Πελίστρι 61'), Αντίνο (Ταμπόρδα 76'), Τεττέη.

Πάκσι: Κόβατσικ, Βας, Σαμπό, Ζέκε, Λάπου (Λένζερ 46'), Παπ, Βίντεκερ, Γκιέρφι (Μπάλογκ 85'), Χόρβαθ (Γιούρκιτς 72'), Πετό (Τόθ 72'), Σάλαϊ (Μπόντε 72').