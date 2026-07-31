Παναθηναϊκός: Η σημασία της πρόκρισης και η αναγκαία βελτίωση της εικόνας

Τα καλοκαιρινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων κρύβουν παγίδες και αναπάντεχα. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, σε τόσο πρώιμες φάσεις μιας σεζόν, η πρόκριση είναι αυτή που μετράει και ο Παναθηναϊκός το βίωσε το βράδυ της Πέμπτης (30/7) για τα καλά.

Η Πάκσι του έβαλε δύσκολα, ο ίδιος δεν βρίσκεται -και λογικά- στον βαθμό ετοιμότητας που επιθυμεί ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ακόμα και έτσι πάντως η δουλειά έγινε, χάρη στο πρώτο τέρμα του Έμιλ Ράστοντερ με την «πράσινη» φανέλα.

Δίχως να εντυπωσιάσει, σπαταλώντας ξανά αρκετές ευκαιρίες και εμφανίζοντας κενά, το «τριφύλλι» προκρίθηκε στην επόμενη φάση, εκεί όπου ξανά η πρόκριση είναι ο πρωταρχικός στόχος, συνδυαζόμενος ιδανικά και με βελτίωση της εικόνας.

Αντέδρασε και τις δύο φορές

Στα θετικά του χθεσινοβραδινού αγώνα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει την αντίδραση που έβγαλε, παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ από ένα καλό σύνολο, κατώτερης όμως ποιότητας από τον ίδιο. Ο Γιάγκουσιτς αν και δεν ξεκίνησε καλά το ματς πέτυχε ένα όμορφο και δύσκολο γκολ, ο Ραστόντερ απέτρεψε το ενδεχόμενο παράτασης σκοράροντας μπροστά στο κοινό της ομάδας και πρόσφερε χρόνο και ηρεμία για δουλειά.

Δουλειά η οποία δεδομένα φαίνεται να γίνεται από τους «πράσινους» ως τώρα, ακόμα και αν δεν εντυπωσίασαν στην σειρά με την Πάκσι. Αν ήταν λίγο πιο αποτελεσματικοί στο πρώτο ματς τα πράγματα θα είχαν απλοποιηθεί από την αρχή, με τα «αν» όμως δεν γράφεται η ιστορία κανενός αγώνα.

Σε γενικές γραμμές ίσως ο Παναθηναϊκός να υποτίμησε λίγο τους Ούγγρους μετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς, για καλή του τύχη όμως δεν το πλήρωσε και αυτό έχει σημασία.

Η βελτίωση είναι αναγκαία και θα έρθει

Το επόμενο εμπόδιο του «τριφυλλιού», η ΤΣΣΚΑ 1948, αποτελεί αντίπαλο ανάλογου -ίσως και χαμηλότερου επιπέδου- με αυτό της Πάκσι. Η λογική και η ποιότητα που διαθέτει ο Παναθηναϊκός αρκούν για να έρθει άλλη μια πρόκριση, όμως τόσο ο Νίστρουπ όσο και οι παίκτες θέλουν να την πετύχουν βελτιώνοντας θεαματικά την εικόνα τους.

Όσο κυλάνε οι μέρες και το πλάνο του Δανού τεχνικού αρχίζει να γίνεται συνήθεια και καθημερινότητα της ομάδας, η βελτίωση και καλύτερη εφαρμογή του πλάνου μοιάζει δεδομένη. Λίγο η δουλειά, λίγο η προσθήκη νέων προσώπων στο σχέδιο (Φαν Ντρόνγκελεν) μαζί με την καλύτερη προσαρμογή όσων έχουν ήδη μπει στην εντεκάδα και η απόδοση θα βελτιωθεί. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, ειδικά για τον Παναθηναϊκό που φέτος δεν διαθέτει κανένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας αν θέλει να βρεθεί στη League Phase του Conference League...