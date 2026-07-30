Στο ΟΑΚΑ ο Κάνγκουα - Περνά ιατρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό

Ο Κίνγκς Κάνγκουα βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς θα δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση των «πράσινων» με την Πάκσι, πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Ο 27χρονος διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα περάσει άμεσα από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών με το «τριφύλλι».

Η επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται την Παρασκευή, με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει μία σημαντική προσθήκη για τη μεσαία γραμμή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κάνγκουα αγωνίστηκε κανονικά το βράδυ της Τετάρτης (29/07) με τη φανέλα της Χάποελ Μπερ Σεβά, στην τελευταία του εμφάνιση με τον ισραηλινό σύλλογο, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του με μία ασίστ στο δεύτερο γκολ της αναμέτρησης.

Πλέον, ο έμπειρος χαφ ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει την ολοκλήρωση των τελευταίων διαδικασιών για να τον εντάξει και επίσημα στο ρόστερ του.