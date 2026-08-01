Οι Ούγγροι «στέλνουν» τον Μίλαν Βιτάλις στην ΑΕΚ

Πληροφορίες από την Ουγγαρία, αναφέρουν πως ο Μίλαν Βιτάλις θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της ΑΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Nemzeti Sport», ο 22χρονος διεθνής μέσος της Γκιόρ, είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου του ουγγρικού συλλόγου, καθώς ένα έντονο επεισόδιο με τον προπονητή της ομάδας, Εφραΐν Χουάρες, είναι ένας από του κύριους λόγους που τον οδηγούν στην αποχώρηση του από την Ουγγαρία.

Ως εκ τούτου, πληροφορίες από την χώρα, αναφέρουν πως επόμενος προορισμός του Βιτάλις, ενδέχεται να είναι η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η ομάδα της ΑΕΚ. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε πως ο διεθνής μέσος, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα στα playoffs του Champions League με τους πρωταθλητές Ελλάδας, καθώς αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό γύρω με την Γκιόρ.

Ποιος είναι ο Μίλαν Βιτάλις

Ο 22ρονος μέσος ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα το 2018 στην ομάδα της Γκιόρ. Εκεί έμεινε για τουλάχιστον μια τετραετία σημειώνοντας 74 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 5 γκολ. Επόμενος σταθμός της καριέρας του έμελλε να είναι η σλοβάκικη, Ντουνάισκα Στρέδα. Ωστόσο εκεί δεν καθιερώθηκε και πέρασε 3 χρονιές ως δανεικός στην Γκιόρ και την Σαμορίν. Το 2025 η αγαπημένη του Γκιόρ τον ένταξε ξανά στο δυναμικό της αυτή την φορά ως μόνιμη μεταγραφή. Με τον ουγγρικό σύλλογο υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ οι συμμετοχή του στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, ανέβασε την χρηματιστηριακή του αξία στα 2 εκατομμύρια ευρώ.