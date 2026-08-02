ΑΕΚ: Ο Μάρκο Νίκολιτς αποκάλυψε πόσες μεταγραφές ακόμα θα κάνει η Ένωση

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, επικρατώντας με 3-0 της Σεντ Τρούιντεν στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του θα επιστρέψουν στην Αθήνα, εκεί όπου θα δώσουν ένα τελευταίο φιλικό με την Καλλιθέα, πριν αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις στον τελικό του Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ.

Ο Σέρβος τεχνικός, μιλώντας στους ρεπόρτερ που ακολούθησαν την προετοιμασία της ομάδας, αποκάλυψε τον αριθμό των μεταγραφών που απομένουν έτσι ώστε να συμπληρωθεί ιδανικά το ρόστερ της Ένωσης ενόψει της νέας σεζόν. «Λείπουν τρία-τέσσερα κομμάτια μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς για τις μεταγραφές.

Ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων ανέφερε πως αν παρουσιαστεί κάποια σημαντική ευκαιρία στην αγορά η ΑΕΚ θα την κυνηγήσει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο έξτρα μεταγραφής, αν πρόκειται για παίκτη που θα ανεβάσει πραγματικά το επίπεδο της ομάδας.

Σχετικά με τους υπάρχοντες παίκτες, ο Νίκολιτς δήλωσε πως είναι ικανοποιημένος από όσους έχει ήδη στη διάθεσή του. Για το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Σέρβος ξεκαθάρισε πως δεν έχει πρόβλημα με τους Πήλιο-Πενράις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης και στην συγκεκριμένη θέση.