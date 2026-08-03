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ΑΕΚ: Συμφώνησε προφορικά και έρχεται Αθήνα άμεσα ο Βιτάλις

Η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ούγγρο μέσο και τον περιμένει στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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Η ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυσή της στο χώρο της μεσαίας γραμμής και συμφώνησε με την Γκιόρ για τον Μίλαν Βιτάλις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία η ΑΕΚ έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ, σε ένα ποσό που αγγίζει τα 2.500.000 ευρώ. Ενώ ο Ούγγρος διεθνής έχει συμφωνήσει από την προηγούμενη εβδομάδα για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών. O αντζέντης του μάλιστα έπαιξε ρόλο στο να υπάρξει συμφωνία στα χρήματα που ήθελε η Ένωση.

Ο Ούγγρος μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs του Champions League, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί φέτος με την Γκιόρ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων (με Βίκινγκουρ στο Champions League και Μπίσεν στο Conference).

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Σπορ ΑΕΚ Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

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