Ανεπίσημο ντεμπούτο και γκολ ο Κουλιεράκης με την Ρόμα

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ρόμα στο φιλικό κόντρα στη Νιούπορτ και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την καριέρα του στους «λύκους».

Ο διεθνής στόπερ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση και κατάφερε μάλιστα να πετύχει και το πρώτο του ανεπίσημο γκολ με την φανέλα της ιταλικής ομάδας. Συγκεκριμένα στο 59ο λεπτό ο Ντιμπάλα σέντραρε από τα αριστερά και ο πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι Κουλιεράκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και διαμόρφωσε το 3-0 για την ομάδα του.