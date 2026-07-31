Ολυμπιακός: Η ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια κόντρα στη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τα προκριματικά ματς του Champions League κόντρα στη Ναϊμέγκεν.

Από την πρώτη ερυθρόλευκη ευρωπαϊκή λίστα για την φετινή σεζόν κόπηκαν πέντε ξένοι, καθώς το ανώτατο όριο είναι 17. Ο λόγος για τους Στέφαν Ορτέγκα, Κλέιτον, Γιάρεμτσουκ, Μέχντι Ταρέμι και Αντρέ Λουίς.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης.

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μασούρας, Σίλβα, Ρόκα.