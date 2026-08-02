Ολυμπιακός: Δυνατά στο παιχνίδι για Μπραγκάνσα σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ

Ο Ολυμπιακός είναι αρκετά δραστήριος στο θερινό μεταγραφικό παράθυρο, και κύριος στόχος του πλέον είναι η ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής. Ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι αυτό του Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα από την Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα η «A Bola», αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αποφασίσει να κινηθούν για την μετακίνηση του 27χρονου στο λιμάνι και αναμένεται σύντομα να καταθέσει πρόταση στην πορτογαλική ομάδα.

Μάλιστα σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, καθοριστικό ρόλο θα παίξει ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, Ζόρζε Μέντες, καθώς οι Πειραιώτες φαίνεται να έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 27χρονου μέσου, για τον οποίο καραδοκούν αρκετές ομάδες, ωστόσο το πάνω χέρι στην υπόθεση του έχει ο Ολυμπιακός.

Ο Πορτογάλος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο στη ομάδα της Σπόρτινγκ έως το 2027, αλλά δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της ομάδας, Ρουί Μπόρζες. Ως εκ τούτου η μόνη λύση και για τις δύο πλευρές είναι η πώληση του ποδοσφαιριστή.

Το προφίλ του Ντάνιελ Μπραγκάνσα

Ο ύψους 1,78 μέσος ανήκει από το 2018 στην ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας όπου αγωνίζεται εκεί έως σήμερα. Μοναδικό διάλειμμα από την θητεία του στους «πράσινους» της Λισαβόνας, ήταν ο δανεισμός του στην Εστορίλ το 2020. Ο 27χρονος Πορτογάλος με την ομάδα της Σπόρτινγκ, μετράει 161 συμμετοχές με απολογισμό 17 γκολ και 15 ασίστ, κατακτώντας τρείς φορές το πρωτάθλημα Πορτογαλίας αλλά και ένα κύπελλο.

Αγωνίζεται κυρίως ως «8αρι» αλλά έχει την δυνατότητα να παίξει και στην θέση «10» πίσω από τον επιθετικό. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.