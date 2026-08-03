Παναθηναϊκός: Το υπογκρούπ των πιθανών αντιπάλων στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε ακόμα μία ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα δώσει το «παρών» στα playoffs του Conference League.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας (3/8, 15:00) στη Νιόν, εκεί όπου οι «πράσινοι» θα μάθουν τον αντίπαλό τους στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση πρόκρισης απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, το «τριφύλλι» θα χρειαστεί ακόμη μία επιτυχημένη σειρά αγώνων για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Νικητής του ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ

Ηττημένος του ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Ηττημένος του ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε

Νικητής του ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ

Νικητής του ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ

Εκτός από τον Παναθηναϊκό, πιθανή ελληνική παρουσία στην κλήρωση θα έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρεθεί στα playoffs του Conference League μόνο σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.