Παναθηναϊκός: Ψηλά στην λίστα ο Λιβάι Γκαρσία για τα εξτρέμ

Ένα όνομα-έκπληξη έχει βάλει ψηλά στην λίστα του ο Παναθηναϊκός, με σκοπό την ενίσχυση του στα εξτρέμ. Οι «πράσινοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος είναι γνωστός στα μέρη μας έπειτα από την παρουσία του στην ΑΕΚ.

Ο 28χρονος αποτελεί έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με άνεση τόσο στην κορυφή της επίθεσης (θέση που ξεχώρισε με την Ένωση) όσο και στα εξτρέμ, όπου και αγωνίζονταν για χρόνια στο Ισραήλ. Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει από την Ρωσία, με την ενδεχόμενη επιστροφή του στην Ελλάδα να τον ενδιαφέρει έντονα.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του θεωρεί εξαιρετική την επιλογή του Γκαρσία, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη με δεδομένη ποιότητα, ο οποίος μάλιστα γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα και μπορεί να προσφέρει άμεσα.

Ο 28χρονος μέτρησε συνολικά 160 συμμετοχές με την ΑΕΚ, στις οποίες σημείωσε 56 γκολ και μοίρασε 27 ασίστ. Το προφίλ του ταιριάζει απόλυτα με το πλάνο του Νίστρουπ, ενώ είναι σημαντικό πως ο Γκαρσία μπορεί να προσφέρει σε δύο θέσεις, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και τις επιλογές του προπονητή του.