Παναθηναϊκός: Με τον ηττημένο του Χράντετς - Μπεσίκτας, αν αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε ακόμα μία ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα δώσει το «παρών» στα playoffs του Conference League.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8, 15:00) στη Νιόν, εκεί όπου οι «πράσινοι» έμαθαν τον αντίπαλό τους στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase της διοργάνωσης. Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας, για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα (27/8), εκτός έδρας.