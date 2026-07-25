Αποκαλυπτικός Πάολο Βαλέρι: «Στην Ελλάδα οι διαιτητές φοβούνται»

Ο Πάολο Βαλέρι ο οποίος είναι στο πλευρό του Στεφάν Λανουά μαζί με τον Ρομπέρτο Αλόνσο στην Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, μίλησε στην ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero» για την Ελλάδα, την ελληνική διαιτησία αλλά και τις αλλαγές που η τωρινή ΚΕΔ προσπαθεί να εφαρμόσει.

Ο έμπειρος Ιταλός πρώην διαιτητής με παραστάσεις σε Serie A (225 παιχνίδια), σε Champions League, Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Παγκόσμια Κύπελλα και Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ από το 2024 και μεταξύ άλλων μίλησε για τον ρόλο του, την ελληνική διαιτησία και τους έλληνες διαιτητές, ενώ έκανε και κάποια σχόλια για τις ελληνικές ομάδες τονίζοντας πως έχει αγαπήσει την Ελλάδα λόγω του πάθους των ελλήνων για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Επίσης μίλησε και για τις δυσκολίες που υπάρχουν στην διαιτησία στην χώρα μας αλλά και για την επιρροή που έχουν οι μεγάλοι σύλλογοι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Βαλέρι

«Είμαι στην Ελλάδα από το 2024 και την ερωτεύτηκα. Εδώ, η αγάπη για τις ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ έρχεται πρώτη, μετά ακολουθεί η αγάπη για τη μητέρα σου. Υπάρχει πολύ περισσότερο πάθος. Ο Γκαγκάτης είναι ένας από τους λίγους που κατείχε τη θέση για περισσότερα από δύο χρόνια, επειδή πάντα “κυβερνούσαν” οι μεγαλοι σύλλογοι και συνεχίζουν να το κάνουν. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, βάσει κανονισμού, αποφασίζουν σχεδόν τα πάντα, με την έγκριση των υπολοίπων» είπε αρχικά.

Για το τι βρήκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Ένα περιβάλλον που είχε προβλήματα με τη διαφθορά, αλλά και σωματικές επιθέσεις. Σπασμωδικές επιθέσεις, καμένα σπίτια, βόμβες κάτω από αυτοκίνητα. Και μετά τα μέσα ενημέρωσης: αν οι χειρότεροι Ιταλοί δημοσιογράφοι έρχονταν στην Ελλάδα, θα δούλευαν για την “Χριστιανική Οικογένεια”. Εδώ, δημοσιεύουν πολλές ψευδείς ειδήσεις, ψεύτικες ηχογραφήσεις VAR, οι οποίες δεν είναι δημόσιες όπως στην Ιταλία. Λάβετε υπόψη ότι οι ιδιοκτήτες ορισμένων συλλόγων κατέχουν τηλεόραση και εφημερίδες, επομένως μπορούν να προκαλέσουν φασαρία, η οποία ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κάνετε μήνυση, τη γλιτώνουν με μια επιστολή απολογίας».

Για την εξήγηση των φάσεων: «Έτσι αποφασίσαμε να διαθέσουμε το ηχητικό στους συλλόγους, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να το ακούσουν κατόπιν αιτήματος. Και αυτό έχει αυξήσει την εμπιστοσύνη. Και μετά έχουμε έναν πρόεδρο που μας υπερασπίζεται».

«Στον πρώτο ορισμό, για τον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ατρόμητου, επιλέξαμε τον Σιδηρόπουλο, τον καλύτερο. Λοιπόν, μετά από δέκα λεπτά, ο πρόεδρος του Ατρόμητου ανακοίνωσε ότι αν δεν άλλαζε ο διαιτητής, δεν θα εμφανιζόταν η ομάδα. Ευτυχώς, ο Γκαγκάτης ανακοίνωσε αμέσως ότι, σε περίπτωση απουσίας του, ο αγώνας θα ακυρωνόταν. Ο προηγούμενος που όριζε διαιτητές, ο Μπένετ, παραιτήθηκε επειδή ο πρόεδρος τον ανάγκασε να αλλάξει έναν από τους διαιτητές».

«Οι μικρότερες ομάδες συχνά παραπονιούνται και ζητούν ξένους διαιτητές, όπως αυτοί που, βάσει κανονισμού, πρέπει να διαιτητεύουν άμεσους αγώνες μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων, οι οποίοι δυστυχώς δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες διαιτητές. Αλλά αυτή τη σεζόν, ελπίζουμε να τους επαναφέρουμε, όπως συνέβη στους τελικούς του Κυπέλλου και του Super Cup, οι οποίοι πήγαν πολύ καλά. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι διαιτητές φοβούνται να κάνουν λάθος εναντίον μιας μεγάλης ομάδας επειδή θα έλειπαν για τέσσερις μήνες. Λάβετε υπόψη ότι κερδίζουν χίλια ευρώ ακαθάριστα ανά παιχνίδι, όταν ο μέσος μισθός εδώ είναι 700 ευρώ. Ας είμαστε σαφείς, η υποταγή έχει επανεμφανιστεί σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τους σταματάμε χωρίς να το πούμε στις εφημερίδες, όπως συμβαίνει στην Ιταλία. Και τα αποτελέσματα είναι ορατά».