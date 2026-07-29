«Τελειώνει του Τιτραουί στον Ολυμπιακό - Αυτό το συμβόλαιο υπογράφει»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βέλγιο, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Τιτραουί , σε ένα deal που ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αποκαλύπτει ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέρι, ο Αλγερινός μέσος, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, με τους «ερυθρόλευκους» να του προσφέρουν ένα από τα υψηλότερα συμβόλαιο στο ρόστερ της ομάδας. Επιπλέον αναφέρει πως ο 23χρονος πείστηκε από το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ολυμπιακού, στην League Phase του Champions League, ενώ υπάρχει η προοπτική μετακίνησης του παίκτη στην Νότιγχαμ Φόρεστ και να ζήσει το όνειρο της Premier League.

Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά στην Σουόνσι, καθώς ο αγγλικός σύλλογος, είχε δείξει ζεστό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αλγερινού, ωστόσο πλέον βρίσκεται πίσω στην «κούρσα», με τους Πειραιώτες να έχουν τον πρώτο λόγο.

🚨 Olympiacos FC & Sporting Charleroi have reached an €8M agreement for Yacine Titraoui! 🇩🇿



💰 The Greek side offer to the Algerian the opportunity to play in the UEFA Champions League next season, with the prospect of joining Nottingham Forest shortly afterwards.



✍🏻 Also, the… pic.twitter.com/37GZYWe2Kt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2026

Το προφίλ του Γιασίν Τιτραουί

Ο Γιασίν Τιτραουί γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 2003 στην πόλη Μ’Σιλά της Αλγερίας και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Paradou AC. Είναι μέσος και θεωρείται «box-to-box» ποδοσφαιριστής καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην θέση του αμυντικού χαφ όσο και στις θέσεις «8» αλλά και «10».

Η πρώτη χρονιά που έδειξε τι μπορεί να κάνει ήταν την σεζόν 2023-24, όταν καθιερώθηκε ως ηγετική φυσιογνωμία στη μεσαία γραμμή της Paradou και σε 82 ματς είχε 11 γκολ και 11 ασίστ. Ο Τιτραουί είναι χρήσιμος τόσο στα αμυντικά του καθήκοντα με προσήλωση και έντονη παρουσία, όσο και στην δημιουργία με την ποιότητά του με την μπάλα. Το 2023 ήταν κοντά στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, όμως η μεταγραφή δεν έγινε, έκανε το βήμα για την Ευρώπη όμως το 2024 υπογράφοντας στη Σαρλερουά έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόλις στην πρώτη του σεζόν στο Βέλγιο έδειξε τι μπορεί να κάνει και έγινε αμέσως ένας από τους ποιοτικότερους χαφ της κατηγορίας, καθώς σε 74 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 5 ασίστ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να τον αποκτήσουν καθώς θα προσθέσουν ποιότητα στην μεσαία τους γραμμή, ενώ λόγω του νεαρού της ηλικίας του θα μιλάμε και για μια επένδυση για το μέλλον.

Οι Πειραιώτες είναι πρόθυμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 23χρονος έχει καλή τεχνική κατάρτιση, καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, είναι ικανός τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ ξεχωρίζει για την ευχέρειά του να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση.

Την περασμένη σεζόν αγωνιζόμενος σε 42 παιχνίδια, σημείωσε 5 γκολ και 3 ασίστ μετρώντας περισσότερα από 3.500 λεπτά συμμετοχής.