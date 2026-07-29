Ολυμπιακός: «Ζεστό» ενδιαφέρον για Σαλάχ-Εντίν, στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Ορτέγκα

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του Σαλάχ-Εντίν, καθώς ο Ορτέγκα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου των Πειραιωτών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μέσα από την Αργεντινή, οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε συζητήσεις με την Ρίβερ Πλέιτ, για την παραχώρηση του Αργεντίνου αριστερού μπακ, ο οποίος ετοιμάζεται για τον επαναπατρισμό του.

Αν και δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η Πειραϊκή ομάδα εξετάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές για την αντικατάσταση του Ορτέγκα σε περίπτωση που αυτός αποχωρήσει από το λιμάνι. Το όνομα το οποίο έχει ξεχωρίσει ο ελληνικός σύλλογος είναι αυτό του Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα και πιο συγκεκριμένα το «Il Corriere della Sera», αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τους Ρωμαίους, για την απόκτηση του Άνας Σαλάχ-Εντίν με την μορφή δανεισμού. Ο 24χρονος Μαροκινός με ολλανδικό διαβατήριο, αριστερός μπακ, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην ομάδα της Αϊντχόφεν αλλά παρότι επέστρεψε στον ιταλικό σύλλογο αναμένεται να παραχωρηθέι εκ νέεου δανεικός.

Το προφίλ του Σαλάχ-Εντίν

Ο ύψους 1,80 αριστερός μπακ ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις ακαδημίες του Άγιαξ το 2020. Δύο χρόνια αργότερα, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα όπου δεν αγωνίστηκε σε αρκετά παιχνίδια και παραχωρήθηκε με μορφή δανεισμού στην ομάδα της Τβέντε, όπου το 2024 τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή. Με τον ολλανδικό σύλλογο κατέγραψε σε 38 συμμετοχές 2 γκολ και 5 ασίστ. Ένα χρόνο αργότερα, η Ρόμα έβγαλε από τα ταμεία της 8.5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στην ομάδα των Ρωμαίων, δεν κατάφερε να καθιερωθεί και παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός, στην ομάδα της Αϊντχόφεν, καταγράφοντας 17 συμμετοχές, βοηθώντας την ομάδα του να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Αυτή την στιγμή με χρηματιστηριακή κοντά στα 12 εκατομμύρια είναι στο ενεργητικό της Ρόμα, όπου αναμένεται να τον παραχωρήσει ξανά δανεικό, με τον Ολυμπιακό να περιμένει τις εξελίξεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μαροκινός με ολλανδικό διαβατήριο συμμετείχε ενεργά στην ομάδα του Μαρόκο, στο φετινό Μουντιάλ, ενώ έχει κατακτήσει μαζί του το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.