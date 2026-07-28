Έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα - Οι δηλώσεις του Γερμανού τερματοφύλακα

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Ο Ολυμπιακός κινήθηκε αστραπιαία για την αντικατάσταση του Τζολάκη και τη θέση του τερματοφύλακα και σήμερα, Τρίτη(28/7), υποδέχτηκε τον Στέφαν Ορτέγκα στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

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Ο Γερμανός έκανε τις δηλώσεις του σχετικά με τη μεταγραφή του και αναφέρθηκε στην απαιτητική σεζόν που έρχεται με τους «ερυθρόλευκους».

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Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πήρε καιρό να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά η οικογένεια Μαρινάκη με ήθελαν πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω, να δω το σταφ και τους συμπαίκτες μου. Έχω ξαναβρεθεί εδώ, με τη Μάντσεστερ Σίτι για το Super Cup, οπότε ξέρω τις εγκαταστάσεις και το γήπεδο της ομάδας.

Πρώτα από όλα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον πρώτο βασικό στόχο, που είναι να προκριθούμε στο Champions League. Έπειτα πρέπει να είμαστε πάντα πρωταθλητές εδώ».