Υπόθεση Τιτραουί: «Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του»

Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στον Γιασίν Τιτραουί της Σαρλερουά, με τις πληροφορίες από το εξωτερικό να αναφέρουν ότι οι επαφές των δύο συλλόγων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής ιστοσελίδας «sudinfo.be», η αρχική προσφορά των «ερυθρόλευκων», ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, απορρίφθηκε, καθώς η Σαρλερουά ζητούσε ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του Αλγερινού μέσου.

Παρόλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και πλέον οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν μειώσει σημαντικά τη μεταξύ τους διαφορά. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε νέα, βελτιωμένη πρόταση, η οποία φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την προσθήκη μπόνους επίτευξης στόχων η συνολική αξία της συμφωνίας μπορεί να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις της βελγικής ομάδας.

Τα μπόνους αυτά συνδέονται με τις συμμετοχές του Τιτραουί ως βασικού στον Ολυμπιακό, αλλά και με την ενδεχόμενη πρόκριση των Πειραιωτών στη League Phase του Champions League.

Την ίδια στιγμή, ο 21χρονος χαφ εμφανίζεται να έχει ζητήσει προθεσμία μίας έως δύο ημερών, προκειμένου να αξιολογήσει αν θα προκύψει πρόταση από άλλη ομάδα, με τους συλλόγους της Αγγλίας να αποτελούν την προτεραιότητά του.

Το προφίλ του Γιασίν Τιτραουί

Ο Γιασίν Τιτραουί γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου 2003 στην πόλη Μ’Σιλά της Αλγερίας και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Paradou AC. Είναι μέσος και θεωρείται «box-to-box» ποδοσφαιριστής καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην θέση του αμυντικού χαφ όσο και στις θέσεις «8» αλλά και «10».

Η πρώτη χρονιά που έδειξε τι μπορεί να κάνει ήταν την σεζόν 2023-24, όταν καθιερώθηκε ως ηγετική φυσιογνωμία στη μεσαία γραμμή της Paradou και σε 82 ματς είχε 11 γκολ και 11 ασίστ. Ο Τιτραουί είναι χρήσιμος τόσο στα αμυντικά του καθήκοντα με προσήλωση και έντονη παρουσία, όσο και στην δημιουργία με την ποιότητά του με την μπάλα. Το 2023 ήταν κοντά στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, όμως η μεταγραφή δεν έγινε, έκανε το βήμα για την Ευρώπη όμως το 2024 υπογράφοντας στη Σαρλερουά έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Μόλις στην πρώτη του σεζόν στο Βέλγιο έδειξε τι μπορεί να κάνει και έγινε αμέσως ένας από τους ποιοτικότερους χαφ της κατηγορίας, καθώς σε 74 συμμετοχές είχε 7 γκολ και 5 ασίστ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να τον αποκτήσουν καθώς θα προσθέσουν ποιότητα στην μεσαία τους γραμμή, ενώ λόγω του νεαρού της ηλικίας του θα μιλάμε και για μια επένδυση για το μέλλον.

Οι Πειραιώτες είναι πρόθυμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 23χρονος έχει καλή τεχνική κατάρτιση, καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, είναι ικανός τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι, ενώ ξεχωρίζει για την ευχέρειά του να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση.

Την περασμένη σεζόν αγωνιζόμενος σε 42 παιχνίδια, σημείωσε 5 γκολ και 3 ασίστ μετρώντας περισσότερα από 3.500 λεπτά συμμετοχής.