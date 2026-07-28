Ολοκλήρωσε τη «βόμβα» η Μαρκό: Ο Ελ Αραμπί θα αγωνίζεται στη Superleague 2

Το είπε και το έκανε η Μαρκό και πυροδότησε τη «βόμβα» με τη μεταγραφή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο Ελ Αραμπί είχε πρόταση από την Καέν, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα, στην οποία και επιθυμούσε να κλείσει την καριέρα του. Ωστόσο αυτή της ομάδας των Μεσογείων είναι πιο δελεαστική, δηλαδή κλειστό διετές συμβόλαιο με μπόνους, με αποτέλεσμα να τον πείσει να την αποδεχθεί.

Το ενδιαφέρον σε αυτή τη μεταγραφή, είναι ότι η οικογένεια του Μαροκινού 39χρονου φορ, ήταν εκείνη που έπαιξε μεγάλο ρόλο, καθώς λάτρεψε τα χρόνια που έμειναν στην Ελλάδα και τον Πειραιά για 5 έτη, στα οποία ο «killer» φόραγε τη φανέλα του Ολυμπιακού.