Ο Ταρέμι λέει «όχι» στη Βάσκο ντα Γκάμα σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ

Η Βάσκο ντα Γκάμα αναζητά ενίσχυση για την επιθετική της γραμμή και, σύμφωνα με δημοσίευμα του «ESPN», εξετάζει την περίπτωση του Μέχντι Ταρέμι.

Ο Ιρανός φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 39 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας 16 γκολ και 6 ασίστ, ενώ έχει ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και φαίνεται να υπολογίζεται από τον προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ως εκ τούτου, η προοπτική μεταγραφής του στη βραζιλιάνικη ομάδα δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Όπως αναφέρει η «Globo», ο 34χρονος επιθετικός δεν βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραμένει στάσιμη.



Τι αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα

«Ενώ προσπαθεί να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τους Νέλσον Ντεόσα και Σαντιάγο Σόσα, η Βάσκο αναζητά την απόκτηση ενός επιθετικού για να ενισχύσει το ρόστερ της. Ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στη λίστα του συλλόγου είναι αυτό του Μεχντί Ταρεμί, ωστόσο σύμφωνα με το «ge», ο Ιρανός δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να αγωνιστεί στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα.

Ο Μεχντί Ταρεμί ανήκει αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό. Ο επιθετικός έχει την έγκριση της διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος της Βάσκο και είναι γνώριμος τόσο στον τεχνικό διευθυντή Αντμάρ Λόπες όσο και στον προπονητή Πέδρο Εμανουέλ. Στο παρελθόν είχε ξεχωρίσει με τη φανέλα της Πόρτο, όπου οι δύο άνδρες που βρίσκονται σήμερα στη Βάσκο είχαν επίσης εργαστεί», τονίζεται χαρακτηριστικά

