Ολυμπιακός: Μια «ανάσα» από την σπουδαία μεταγραφή του Γκουστάβο Σα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται εντατικά στο μεταγραφικό παζάρι και φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να κλείσει μια συμφωνία για έναν ποδοσφαιριστή που χαρακτηρίζεται ως ανερχόμενο ταλέντο στην Ευρώπη.

Ο λόγος για τον Γκουστάβο Σα, τον 21χρονο αρχηγό της Φαμαλικάο και ένας από τους σημαντικότερους νέους Πορτογάλους ποδοσφαιριστές, ο οποίος όπως φαίνεται προβάρει τα ερυθρόλευκα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πορτογαλικά σαιτ, ο Σα έχει φύγει ήδη από την Πορτογαλία με προορισμό, πιθανότατα, την Ελλάδα ούτως ώστε να υπογράψει στους Πειραιώτες.

Ο 21χρονος Πορτογάλος έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων τα τελευταία τέσσερα χρόνια που αγωνίζεται στη Φαμαλικάο, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ. Ο Σα έχει 120 συμμετοχές με την Πορτογαλική ομάδα και σε αυτή την ηλικία είναι ένας εκ των αρχηγών του συλλόγου, ενώ είναι και διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας του καταγράφοντας 45 συμμετοχές.

Όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να υπογράψει στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα δαπανήσει για να τον αποκτήσει 15 εκατ. ευρώ, ενώ αναφέρεται πως μεγάλη συμβολή στο να επέλθει αυτή η συμφωνία έπαιξε ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο αλλά και ο Ζόρζε Μέντες, ο οποίος είναι στενός συνεργάτης με τον εκπρόσωπο του Σα. Επίσης όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόλαβε την Μπενφίκα, η οποία σκόπευε να κινηθεί για να αποκτήσει τον πανύψηλο επιτελικό μέσο, ο οποίος αναμένεται να γίνει ένα πολύ σημαντικό γρανάχι στην μηχανή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.