Ολυμπιακός: Κινείται για τον Στέφαν Ορτέγκα που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ

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Ραγδαίες και άμεσες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, καθώς μετά την σχεδόν ολοκληρωμένη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ, οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν αντικαταστάτη και μία περίπτωση είναι ο Στέφαν Ορτέγκα.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας με εμπειρία από Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ, από την οποία έμεινε ελέυθερος, είναι στους μεταγραφικούς στόχους των Πειραιωτών ως μία καλή αντικατάσταση του Έλληνα κίπερ.

Στους «πολίτες» είχε 54 συμμετοχές και το εντυπωσιακό νούμερο των 23 clean sheets.