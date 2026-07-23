Ο Υπερυπολογιστής μίλησε: Αυτές είναι οι πιθανότητες για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Η στιγμή για τις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων έφτασε! ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στην μάχη για την πρόκριση τους στις League Phase του Europa και Conference League αντίστοιχα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπαίνει από νωρίς στα δύσκολα καθώς αντιμετωπίζει την Ντιναμό Κιέβου το βράδυ της Πέμπτης (23/722:00) σε ουδέτερη έδρα στην Πολωνία, ενώ το «τριφύλλι» μια ώρα αργότερα έρχεται αντιμέτωπο με την ουγγρική Πάκσι στο «Fehérvári úti stadion» (21:00).

Οι πιθανότητες σύμφωνα με το «FMD»

Ως εκ τούτου ο υπερυπολογιστής «FMD» πήρε θέση και ανέλυσε τα δεδομένα για τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων. Αναλυτικότερα αναφέρει πως «ο Δικέφαλος του βορρά» θα δυσκολευτεί με την ουκρανική ομάδα και ας παίζει σε ουδέτερη έδρα. Ωστόσο φαίνεται να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να ξεπεράσει το εμπόδιο της, καθώς αυτές αγγίζουν το 73%.

Στην ίδια μοίρα βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός όπου συγκεντρώνει και αυτός ένα ποσοστό που φτάνει το 74% και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα πάντα με το «FMD» οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στην επόμενη φάση των προκριματικών του Conference League.

Όμως ο υπερυπολογιστής, δεν σταματά εδώ. Σε μια πιθανή πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την Πέμπτη (23/7) στις 20:00.

Αν περάσουν... οι πιθανότηες για τους αντιπάλους τους

Όμως ο υπερυπολογιστής, δεν σταματά εδώ. Σε μια πιθανή πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται την Πέμπτη (23/7) στις 20:00.

Εκεί το μοντέλο του Football Meets Data δίνει ένα μικρό προβάδισμα στους Βέλγους το οποίο φτάνει στο 52%.

Στην αντίπερα όχθη αν ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα περάσει στην επόμενη φάση του Conference League, θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σπάρτακ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ 1948. Το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού, αναδείχθηκε ισόπαλο χωρίς γκολ και με αυτόν τον τρόπο η βουλγαρική ομάδα συγκεντρώνει ένα ποσό που φτάνει το 54% για να προκριθεί.