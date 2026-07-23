Πάκσι - Παναθηναϊκός 1-2: Προβάδισμα πρόκρισης για το «τριφύλλι» με μαέστρο Γιάγκουσιτς

Έκανε το αυτονόητο και άρχισε νικηφόρα την σεζόν ο Παναθηναϊκός, σε αυτή νεά εποχή με τον Νίστρουπ. Οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν με 2-1 απέναντι στην κατώτερη Πάκσι, σπαταλώντας σωρεία ευκαιριών για να «καθαρίσουν» την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Ένα αυτογκόλ του Βας και το πρώτο ευρωπαϊκό τέρμα του Αντίνο έδωσαν το προβάδισμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό του Conference League στο «τριφύλλι», με τους Ούγγρους να μειώνουν στο 71' με το άψογο πλασέ του Μπόντε.

Η σειρά θα κριθεί πλέον στο ΟΑΚΑ σε μια βδομάδα, με τον Παναθηναϊκό να έχει το προβάδισμα, έστω και με ένα γκολ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Πάκσι δημιούργησε την πρώτη στιγμή της αναμέτρησης. Από εκτέλεση κόρνερ οι Ούγγροι προσπάθησαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Πένια, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Νίστρουπ απάντησε στο 8', με τους Γιάγκουσιτς και Αντίνο να βρίσκονται σε θέση βολής και τις τελικές τους να σταματούν στα σώματα των αντιπάλων τους.

Στο 19' ο Παναθηναϊκός δημιούργησε την ευκαιρία του αγώνα. Ο Τσάπρας έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη, ο Αντίνο προσπάθησε να σκάψει τον αντίπαλο κίπερ που παραχώρησε ενστικτωδώς κόρνερ με το χέρι.

Έξι λεπτά αργότερα ο Τεττέη προσπάθησε να σκοράρει με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια, το σουτ του με το αριστερό πέρασε πάνω από την αντίπαλη εστία.

Οι «πράσινοι» βρήκαν το γκολ στο 40ο λεπτό, έπειτα από μια εξαιρετική μετάβαση. Ο Αντίνο έβγαλε την μπάλα για τον Τσάπρα, αυτός άπλωσε στον Ζαρουρί που έψαξε τον Τεττέη, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του ο άτυχος Βας.

Με χαμένη ευκαιρία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για τον Παναθηναϊκό. Γιάγκουσιτς και Τεττέη συνεργάστηκαν, ο δεύτερος βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε άστοχα, σπαταλώντας μεγάλη ευκαιρία στο 49'.

Τρία λεπτά αργότερα ο Τεττέη αντί να πλασάρει έστρωσε στον Τσέριν που δεν κατάφερε να σπρώξει στα δίχτυα την μπάλα.

Το 2ο τέρμα δεν άργησε να έρθει, με τον Αντίνο να ευνοείται από μια σπόντα και να φεύγει μόνος του απέναντι στην αντίπαλη εστία, σημαδεύοντας σωστά στο 56ο λεπτό.

Οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν, με τον Τεττέη να νικιέται από τον Κόβατσικ δύο λεπτά αργότερα και τον Γιάγκουσιτς στο τετ-α-τετ να στέλνει άουτ την μπάλα με το σκάψιμο που επιχείρησε.

Η Πάκσι έβγαλε μια αντίδραση, σημαδεύοντας το δοκάρι του Πένια με τον Μπόντε, σε μια φάση που ο Ισπανός κίπερ έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στην έξοδο.

Μάλιστα, οι Ούγγροι κατάφεραν να μειώσουν στο 71' με τον Μπόντε, που με εξαιρετικό τεχνικό πλασέ έστειλε στο παραθυράκι του Πένια την μπάλα.

Μετά το «μούδιασμα» της ισοφάρισης ο Παναθηναϊκός έψαξε το γκολ, με τον Κοντούρη να κλέβει, να προωθεί την μπάλα στον Πελίστρι που δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοβατσικ στο τετ-α-τετ.

Στο 85' ο Καμαρά βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Κυριακόπουλο, αυτός πάτησε περιοχή και υποχρέωσε σε νέα επέμβαση τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Πάκσι: Κόβατσικ, Σεκσάρντι, Βας, Σαμπό, Λένζερ, Βιντέκερ, Μπάλογκ, Ζέκε, Παπ, Χαχ Σάλαϊ.

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Τεττέη.