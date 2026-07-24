Παναθηναϊκός: Τα θετικά δείγματα, οι δεδομένες ανάγκες και ο παράγοντας Γιάγκουσιτς

Προσπαθώντας να βγάλεις συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, όταν απέναντι σου έχεις έναν αντίπαλο σαφέστατα κατώτερης δυναμικής (Πάκσι) δεν ωφελεί πουθενά. Ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ στα καλοκαιρινά προκριματικά αυτό που πρέπει να κρατούν είναι οι νίκες και οι προκρίσεις, και λιγότερο η εικόνα και το πως θα έρθουν τα αποτελέσματα.

Απέναντι στους Ούγγρους, το «τριφύλλι» έκανε το βασικό, έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο σε συγκεκριμένα διαστήματα του αγώνα, σπατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες να κλειδώσει την πρόκριση από το πρώτο ματς και φέρνει την σειρά στο ΟΑΚΑ, όντας το ξεκάθαρο φαβορί.

Αρχίζουν να εμφανίζονται μοτίβα

Αναλύοντας λίγο παραπάνω το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τους «πράσινους», γίνεται σιγά-σιγά εύκολο να διακρίνει κανείς στοιχεία του αγωνιστικού μοντέλου που θέλει να παρουσιάζει ο νέος τεχνικός. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί με ηρεμία την μπάλα, έχει πολλούς τρόπους να πατά στην αντίπαλη περιοχή, παίζει με υψηλή ένταση και πρεσάρει συντονισμένα σε συγκεκριμένες συνθήκες και γενικώς, αρχίζει να γίνεται ωραίος στο μάτι.

Από την άλλη, δεν γίνεται να μην σημειωθούν και στοιχεία αρνητικής φύσης, στοιχεία που εμφάνισε και στα δύο τελευταία του φιλικά. Ξεκίνησε για μια ακόμη φορά νωθρά τον αγώνα, εμφανίζοντας άγχος και μην μπορώντας να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό στο πρώτο διάστημα του αγώνα. Δέχτηκε ξανά γκολ, αυτή την φορά από έναν παίκτη 40 χρονών που κατάφερε να «αδειάσει» τον Τουμπά με αλλαγή κατεύθυνσης μέσα στην περιοχή, και το κυριότερο, έχασε ξανά ευκαιρίες με το τσουβάλι, με τον Νίστρουπ να το τονίζει και στις δηλώσεις του στη λήξη του αγώνα, υπογραμμίζοντας πως «θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει με διαφορά 3 ή 4 τερμάτων».

Οι αναγκαίες μεταγραφές και ο Γιάγκουσιτς

Όπως τόνισα και στην αρχή, δεν είναι στιγμή για βιαστικά συμπεράσματα. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα να περάσει ομάδες όπως η Πάκσι, όμως ακόμα και σε τέτοια ματς γίνεται ξεκάθαρο το πόσο σημαντικές θα είναι κάποιες προσθήκες ενόψει της υπόλοιπης σεζόν.

Ο Κοτσόλης με τον Νίστρουπ θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού εξτρέμ, προσθέτοντας στο ρόστερ έναν ποδοσφαιριστή με έφεση στο γκολ, στοιχείο που λείπει και που δεδομένα δεν διαθέτει ο Πελίστρι, δείχνοντας το ξανά στο πρώτο παιχνίδι της νέας χρονιάς.

Στην άμυνα ο Φαν Ντρόγκελεν αναμένεται να πάρει την θέση του Τουμπά στο βασικό σχήμα, με τον Αλγερινό να προβληματίζει με την εικόνα του δημιουργώντας ερωτήματα για το αν θα χρειαστεί ένας ακόμα στόπερ. Δεδομένα αναμένεται να γίνει σημαντική επένδυση και στο 8, ενώ για την κορυφή της επίθεσης άπαντες στον σύλλογο αναμένουν την κατάσταση του Ντέσερς, ενός φορ που μπορεί να λύσει το θέμα στο γκολ αν είναι υγιής.

Κλείνοντας, δεν γίνεται να μην γράψουμε δύο λόγια για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Κροάτης δείχνει με το καλημέρα πως διαθέτει τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν την διαφορά και να εκτοξεύσουν τόσο τον ίδιο, όσο και τον Παναθηναϊκό μεσοεπιθετικά.

Χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά, με σκοπό να βελτιωθεί στην τελική απόφαση του τόσο στις εκτελέσεις του όσο και στις τελικές πάσες, ακόμα και έτσι πάντως δείχνει πως είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά και να γίνει παράγοντας στον νέο Παναθηναϊκό που χτίζει ο Νίστρουπ. Θετικά στοιχεία και από τον Καμαρά, το ίδιο και από τον Ντε Φράι που πρόσφερε σιγουριά και ηρεμία.