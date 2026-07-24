Παναθηναϊκός: «Πράσινος» ο Κινγκς Κάνγκουα - Τα στοιχεία του νέου χαφ του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία από τις βασικές μεταγραφικές του επιδιώξεις, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κίνγκς Κάνγκουα.

Οι «πράσινοι» δούλεψαν την υπόθεση εδώ και αρκετούς μήνες και κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την ισραηλινή ομάδα, η οποία αναμένεται να επισημοποιήσει άμεσα την παραχώρησή του.

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια θα αγωνιστεί κανονικά στη ρεβάνς της Μπερ Σεβά με τη Βίκινγκουρ και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για την Ελλάδα. Η άφιξή του στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, ποσό που αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με το συμβόλαιό του στο Ισραήλ. Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μεταγραφής έπαιξαν οι χειρισμοί του Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Κάνγκουα από τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού.

Ο 26χρονος χαφ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προκριματικά του Παναθηναϊκού, ωστόσο υπολογίζεται ως σημαντική προσθήκη για τη συνέχεια της σεζόν.

Το προφίλ του Κάνγκουα

Ο Κάνγκουα είναι ένας βραχύσωμος, ταχύτατος και άκρως δημιουργικός μέσος, με εξαιρετική ικανότητα να πατάει την αντίπαλη περιοχή, να σκοράρει και να μοιράζει ασίστ. Μετά το πέρασμά του από τη ρωσική Άρσεναλ Τούλα και τον Ερυθρό Αστέρα (με τον οποίο αγωνίστηκε και στο UEFA Champions League), βρήκε την ποδοσφαιρική του «Ιθάκη» στο Ισραήλ.

Στη Χάποελ Μπερ Σεβά πραγματοποίησε εκπληκτικές σεζόν. Ενδεικτικά, τη σεζόν 2024-25 μέτρησε 13 γκολ (14 σε όλες τις διοργανώσεις) και τη σεζόν 2025-26 συνέχισε ακάθεκτος με 11 γκολ στο πρωτάθλημα (12 γκολ και 9 ασίστ συνολικά).

Μάλιστα, ξεκίνησε ζεστός και τη νέα σεζόν (2026-27), σκοράροντας το μοναδικό γκολ της ομάδας του στον πρόσφατο τελικό του Σούπερ Καπ Ισραήλ απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.