Φωτιά τώρα στην Κερατέα - Ήχησε το 112, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης (30/07), αφού φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Χάρακα Κερατέας, στην Ανατολική Αττική.

Η φωτιά καίει κοντά στον παραλιακό δρόμο που συνδέει το Σούνιο με την Ανάβυσσο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον άμεσο περιορισμό της πριν επεκταθεί.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ειδικότερα, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές 27 οχήματα,ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή ξερή βλάστηση, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλλουν προσπάθειες για τον άμεσο περιορισμό της, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της.

Την επιχείρηση δυσχεραίνουν οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, εντείνοντας την ανησυχία των Αρχών για το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να κινηθεί προς τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου.

Ήχησε το 112

Πριν από λίγο στα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε μήνυμα από το 112 προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.



Στις 11:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.