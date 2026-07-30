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Πατήσια: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε αποθήκη ξυλείας και πρατήριο καυσίμων - Φωτό και βίντεο του FLASH

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, με τις φλόγες να επεκτείνονται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
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Γιάννης Κέμμος

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/7) στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για τον Προαστιακό, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. 

Η φωτιά κατευθύνεται προς αποθήκη ξυλείας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την εστία. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λιοσίων, ενώ στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία του Προαστιακού και διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι.

Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος
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