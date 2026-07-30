Πατήσια: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε αποθήκη ξυλείας και πρατήριο καυσίμων - Φωτό και βίντεο του FLASH

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/7) στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για τον Προαστιακό, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλλάρη και Λιοσίων - Φόβοι για επέκταση λόγω των ισχυρών ανέμων



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/icaDN00Ocr — Flash.gr (@flashgrofficial) July 30, 2026

Η φωτιά κατευθύνεται προς αποθήκη ξυλείας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την εστία. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λιοσίων, ενώ στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές, προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία του Προαστιακού και διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι.

Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος

Flash,gr/ Γιάννης Κέμμος