Ο Ολυμπιακός «ψάχνεται» για Κοτάρσκι

Ο Ολυμπιακός έχει βγεί στην αγορά για την απόκτηση βασικού τερματοφύλακα, μιας και ο Κωσταντής Τζολάκης φαίνεται ότι πλησιάζει στη Χαλ.

Στην ήδη υπάρχουσα λίστα με τους Χιλ, Ορτέγκα και Σα έρχεται να προστεθεί μια ακόμα υποψηφιότητα.

Πρόκειται για τον Ντομινίκ Κοτάρσκι, ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό κοινό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πλέον είναι στα «ραντάρ» των Πειραιωτών.

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Δεν παίζει μόνος του ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι η μοναδική ομάδα με την οποία μιλάει ο τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης. Ωστόσο, αποτελούν την ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες να τον αποκτήσει με βάση τα τρέχοντα δεδομένα.

Θυμίζουμε, πως ο Κοτάρκσι, φυσικά, δεν είναι ο μόνος γκολκίπερ με τον οποίο βρίσκεται σε επαφές ο Ολυμπιακός. Η πρώτη επιλογή είναι ο Στεφάν Ορτέγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η πορεία του από τον ΠΑΟΚ μέχρι την Κοπεγχάγη

Με τον ΠΑΟΚ ο Κοτάρσκι αγωνίστηκε συνολικά 139 φορές, ενώ φυσικά ήταν ο βασικός τερματοφύλακας του Δικεφάλου στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024.

Ο Κροάτης πορτιέρε αποκτήθηκε από την Κοπεγχάγη το περασμένο καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ αντί πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Το συμβόλαιό του με τους Δανούς έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Την περσινή σεζόν έπαιξε 51 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.