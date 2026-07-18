Ολυμπιακός - Άγιαξ 0-1: Σπατάλησε τις ευκαιρίες του και στο τέλος... την πλήρωσε

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Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 0-1 από τον Άγιαξ στο πρώτο δυνατό τεστ επί ολλανδικού εδάφους.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για πρώτη φορά δεν σκόραραν σε αυτή τη σειρά φιλικών παιχνιδιών, παρότι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες κυρίως με τον Γιάρεμτσουκ.

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Για τον «Αίαντα» το γκολ πέτυχε στο 81ο λεπτό ο Έντβαρσεν.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Ολυμπιακός πολύ νωρίς στο πιαχνίδι έχασε μεγάλη ευκαρια να ανοίξει το σκορ, όταν ο Τσικίνιο έδωσε στον Γιάρεμτσουκ αλλά εκείνος πλάσαρε και ο τερματοφύλακας έδιωξε με το πόδι.

Ο Άγιαξ απάντησε με φάση διαρκείας έξω από την περιοχή του Πόποβιτς, ο οποίος απέκρουσε στο 13' και απομάκρυνε σε κόρνερ το σουτ του Ντόλμπεργκ.

Λίγα λεπτά αργότερα οι Ολλανδοί από τα αριστερά ο Γκοντς πέρασε τον Μαφέο και απέκρουσε το γύρισμα του ο Πόποβιτς.

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Στο ημίχρονο Ολυμπιακός και Άγιαξ έμειναν στο 0-0.

Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 51' ο Ροντινέι πέρασε τον αντίπαλο του, αλλά σούταρε αδύναμα.

Ο Γιάρεμτσουκ βγήκε Τετ-α-τετ στο 69' και ο αμυντικός του πήρε τη «μπουκιά» μέσα από το στόμα.

Πρώτη εμφάνιση για τον Ρόκα/ Εurokinissi

Ο «Αίαντας» αρχικά είχε δοκάρι με τον Καρίσο και λίγο αργότερα ο Έντβαρσεν έκανε το 1-0, μετά από κόντρα στον Μαφέο.

Ο Μασούρας στα τελευταία λεπτά δεν μπόρεσε με προβολή να ισοφαρίσει.

Τελικό σκορ: 0-1!