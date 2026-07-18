Στέφανος Τσιτσιπάς: «Άντεξε» και στο τέλος πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Gstaad Open

Μεγάλη εμφάνιση από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος κέρδισε με 2-1 σετ τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Gstaad Open!

Στον μεγάλο τελικό του ελβετικού τουρνουά θα αντιμετωπίσει τον Ράφαελ Κολινιόν, ο οποίος νωρίτερα έκανε τη μεγάλη ανατροπή και κέρδισε με 2-1 σετ τον Χουάν Μάνουελ Τσερούντολο, στον άλλο ημιτελικό της ημέρας.

Η εξέλιξη του ημιτελικού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο στο πρώτο σετ. Ωστόσο, στη συνέχεια ανέβασε τον ρυθμό του και δυσκόλεψε τον Αλεξάντερ Σεβτσένκο. Μέχρι το έκτο game πήγαιναν χέρι-χέρι και αμφότεροι οι τενίστες υπερασπίστηκαν το σερβίς τους.

Όμως, στο έβδομο game, ο Σεβτσένκο δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του και ο Τσιτσιπάς έκανε break point, παίρνοντας προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα. Στη συνέχεια έκανε το 5-3 στα games, με τον Καζάκο να μειώνει προσωρινά. Έπειτα, ο Έλληνας τενίστας πήρε και το τελευταίο game και έτσι έκανε το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Καζάκος ξεκίνησε με love game. Στο δεύτερο game ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε αρκετά, καθώς στην προσπάθειά του να σώσει έναν πόντο «βούτηξε» στο χώμα. Δεν φάνηκε εκείνη τη στιγμή να έχει κάποιον τραυματισμό, επισκέφθηκε όμως για λίγα λεπτά τα αποδυτήρια, πριν επιστρέψει στο γήπεδο λίγο αργότερα για να συνεχίσει και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Από εκεί και έπειτα τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα για τον Έλληνα τενίστα και δεν μπόρεσε να σταματήσει τον ρυθμό του Καζάκου, ο οποίος πήρε τρία game στη σειρά για το 4-1. Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς μείωσε και στο έβδομο game έδωσαν μάχη οι δυο τενίστες, από την οποία βγήκε νικητής ο Σεβτσένκο για το 5-2. Δεν χρειάστηκε πολύ ώρα για να κάνει το 1-1 στα σετ ο Καζάκος και έστειλε με αυτό τον τρόπο την πρόκριση σε τρίτο σετ.

Εκεί, ο Έλληνας με τον Καζάκο έδωσαν ακόμα μια «σκληρή» μάχη και κανείς από τους δυο δεν πήρε σαφές προβάδισμα. Έπειτα όμως ο Σεβτσένκο έκανε μερικά λάθη και έδειξε αρκετά κουρασμένος, κάτι που φάνηκε να εκμεταλλεύεται ο Τσιτσιπάς. Έκανε αρχικά το 3-4 και στη συνέχεια το 3-5 ο Έλληνας τενίστας. Ο Καζάκος προσπάθησε να τον σταματήσει αλλά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά.

Έτσι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-3 στα games πήρε το τρίτο σετ, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Gstaad Open.

Πηγή: Athletiko.gr