Σπορ Στέφανος Τσιτσιπάς Μαρία Σάκκαρη Τένις Αθλητικές Μεταδόσεις

Που θα παρακολουθήσετε τους τελικούς των Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Η ώρα και το κανάλι των δυο αναμετρήσεων.

Intime
Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο μεγάλος τελικός της Μαρίας Σάκκαρη στο Athens Open είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 στο κεντρικό κορτ του Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Από την άλλη, ο μεγάλος τελικός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Γκστάαντ  θα ξεκινήσει στις 12:30 ώρα Ελλάδας (11:30 τοπική ώρα) στην Roy Emerson Arena και θα μεταδοθεί ζωντανά από την COSMOTE SPORT 6 HD.

Απέναντί του θα βρεί τον Ραφαέλ Κολινιόν, με φόντο τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Στέφανος Τσιτσιπάς Μαρία Σάκκαρη Τένις Αθλητικές Μεταδόσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader