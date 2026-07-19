Που θα παρακολουθήσετε τους τελικούς των Σάκκαρη και Τσιτσιπά

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Ο μεγάλος τελικός της Μαρίας Σάκκαρη στο Athens Open είναι προγραμματισμένος για τις 20:00 στο κεντρικό κορτ του Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Από την άλλη, ο μεγάλος τελικός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Γκστάαντ θα ξεκινήσει στις 12:30 ώρα Ελλάδας (11:30 τοπική ώρα) στην Roy Emerson Arena και θα μεταδοθεί ζωντανά από την COSMOTE SPORT 6 HD.

Απέναντί του θα βρεί τον Ραφαέλ Κολινιόν, με φόντο τον 13ο τίτλο της καριέρας του.