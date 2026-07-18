Μαρία Σάκκαρη: Έκλεισε θέση στον τελικό του Athens Open

Στον τελικό του Athens Open η Σάκκαρη!

Η Μαρία Σάκκαρη είχε και πάλι στο πλευρό της τους φιλάθλους της στο ΟΑΚΑ και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήταν ασταμάτητη πήρε μία σημαντική νίκη κόντρα στην Αλίνα Κορνέεβα με 2-0 σετ και 6-1, 7-5 games, η οποία την έστειλε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Κλάρα Τάουσον - Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η ροή του ημιτελικού

Η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά στο σετ και παρά την πίεση που της άσκησε η Κορνέεβα, απάντησε, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της αντιπάλου της και πήρε το προβάδισμα. Η Κορνέεβα βρήκε αμέσως την απάντηση για την ισοφάριση αλλά η Ελληνίδα με άσο και εξαιρετικά χτυπήματα ανέκτησε ξανά το προβάδισμα. Η Κορνέεβα υπέπεσε σε αρκετά λάθη και έτσι η Σάκκαρη με love game έκανε το 3-1 στα games και στη συνέχεια με άσο και δεύτερο love game πέτυχε και το 4-1. Η Ελληνίδα πίεσε και είχε τις απαντήσεις ξανά κόντρα στην Κορνέεβα, ενώ με άουτ χτύπημα της 19χρονης έγινε και το 5-1 στα games. Στο έβδομο σετ η Σάκκαρη μπήκε με άσο ενώ με απίστευτα forehand κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο σετ με 6-1 games.

Στο δεύτερο σετ η Κορνέεβα μπήκε δυναμικά κατακτώντας το πρώτο game όμως στη συνέψεια υπέπεσε σε λάθη και έτσι η Σάκκαρη ισοφάρισε με love game. Η Κορνέεβα είχε και πάλι τις λύσεις και μετά από λάθη της Ελληνίδας κορυφαίας τενίστριας πέρασε ξανά μπροστά με 1-2 games. Η Ελληνίδα κατάφερε να ισοφαρίσει και στη συνέχεια πίεσε την Κορνέεβα, η οποία υπέπεσε σε λάθη κι άφησε τη Σάκκαρη να κάνει την ανατροπή με 3-2. Η Σάκκαρη έκανε μερικά λάθη και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να πιέσει δεν κατάφερε να αποτρέψει την ισοφάριση σε 3-3 ενώ η Κορνέεβα με τρία λάθη της Ελληνίδας και forehand winner έκανε το 3-4 στα games.

Τα σετ: 2-0 (6-1, 7-5)

Πηγή: ATHLETIKO.GR