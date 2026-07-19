Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, ηττήθηκε 2-0 από την ανώτερη Κρεϊτσίκοβα
Έφτασε πολύ κοντά αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το Athens Open η Μαρία Σάκκαρη.
Έφτασε στην πηγή... αλλά δεν ήπιε το νερό της νίκης η Μαρία Σάκκαρη, που είδε την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα νικήτρια του Athens Open.
Η Κρεϊτσίκοβα (Νο32) ήταν πιο ψύχραιμη από την Ελληνίδα τενίστρια και τελικά κέρδισε με 7-6, 6-3.
Μάλιστα η Σάκκαρη απογοητευμένη στο τέλος από την εμφάνισή της ξέσπασε...
Στο πλευρό(όπως σε όλο το τουρνουά) της τενίστριας, οι Κυριάκος και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης