Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, ηττήθηκε 2-0 από την ανώτερη Κρεϊτσίκοβα

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Έφτασε στην πηγή... αλλά δεν ήπιε το νερό της νίκης η Μαρία Σάκκαρη, που είδε την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα νικήτρια του Athens Open.

Η Κρεϊτσίκοβα (Νο32) ήταν πιο ψύχραιμη από την Ελληνίδα τενίστρια και τελικά κέρδισε με 7-6, 6-3.

Μάλιστα η Σάκκαρη απογοητευμένη στο τέλος από την εμφάνισή της ξέσπασε...

Eurokinissi

Στο πλευρό(όπως σε όλο το τουρνουά) της τενίστριας, οι Κυριάκος και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Eurokinissi

Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης