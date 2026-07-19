Σπορ Τένις Κυριάκος Μητσοτάκης

Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη, ηττήθηκε 2-0 από την ανώτερη Κρεϊτσίκοβα

Έφτασε πολύ κοντά αλλά δεν κατάφερε να κατακτήσει το Athens Open η Μαρία Σάκκαρη.

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Έφτασε στην πηγή... αλλά δεν ήπιε το νερό της νίκης η Μαρία Σάκκαρη, που είδε την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα νικήτρια του Athens Open.

Η  Κρεϊτσίκοβα (Νο32) ήταν πιο ψύχραιμη από την Ελληνίδα τενίστρια και τελικά κέρδισε με 7-6, 6-3.

Μάλιστα η Σάκκαρη απογοητευμένη στο τέλος από την εμφάνισή της ξέσπασε...

Eurokinissi
Eurokinissi

Στο πλευρό(όπως σε όλο το τουρνουά) της τενίστριας, οι Κυριάκος και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Eurokinissi
Eurokinissi

Δείτε τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης

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Σπορ Τένις Κυριάκος Μητσοτάκης

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