Τσιτσιπάς: Η τρυφερή ανάρτηση με την σύντροφο του μετά την κατάκτηση του Gstaad Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε την κατάκτηση του Gstaad Open, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που κατακτά το ελβετικό τουρνουά, και μοιράστηκε μία ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Λίγο μετά την απονομή του τροπαίου, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ φωτογραφία στην οποία ποζάρει μαζί με το τρόπαιο και τη σύντροφό του, Κρίστεν Τομς.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Hey Siri play "Lavender Haze"», παραπέμποντας στο τραγούδι της Taylor Swift, το οποίο η ίδια η τραγουδίστρια έχει περιγράψει ως μια αναφορά στο ονειρικό συναίσθημα της βαθιάς αγάπης.

Η σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με την Αμερικανίδα Κρίστεν Τομς μετρά σχεδόν έναν χρόνο, με την πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση να έχει πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025. Έκτοτε, η Τομς βρίσκεται συχνά στο πλευρό του Έλληνα πρωταθλητή, στηρίζοντάς τον τόσο εντός όσο και εκτός κορτ.

Παρούσα ήταν και στο Gstaad, όπου παρακολούθησε από κοντά την πορεία του προς την κατάκτηση του τίτλου.

Τα μηνύματα της Κρίστεν Τομς

Η Κρίστεν Τομς εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια της για την επιτυχία του Τσιτσιπά μέσα από δύο stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο πρώτο δημοσίευσε φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς, συνοδεύοντάς τη με emojis τροπαίου, συγκίνησης και αστεριών, ενώ στο δεύτερο έγραψε το μήνυμα: «Είμαι τόσο περήφανη για σένα».