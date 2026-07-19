Η μεγάλη επιστροφή: O Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τίτλο μετά από 16 μήνες

Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην κορυφή και κατέκτησε τον τίτλο στο Gstaad Open!

Ο Έλληνας τενίστας θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό και επικράτησε του Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ, στον μεγάλο τελικό του ελβετικού τουρνουά. Παρέμεινε συγκεντρωμένος, μείωσε τα λάθη και χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα έκανε δικό του το τρόπαιο, απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλό.

Ο Βέλγος αθλητής πραγματοποιεί την πιο εντυπωσιακή σεζόν της επαγγελματικής του πορείας και αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε τελικό ATP Tour. Αν και δυσκόλεψε τον Έλληνα, αφού ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ, με break και δύσκολους πόντους, δεν κατάφερε να του σταθεί εμπόδιο.

Η εξέλιξη του τελικού

Στο πρώτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν συγκεντρωμένος και σχεδόν αλάνθαστος. Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε καλά και μάλιστα κατάφερε να κάνει break στο σερβίς του Ραφαέλ Κολινιόν.

Ωστόσο ο Βέλγος απάντησε άμεσα και δεν άφησε τον Τσιτσιπά να ξεφύγει. Μέχρι το όγδοο game κανείς από τους δυο δεν είχε πάρει προβάδισμα, αλλά την ευκαιρία άρπαξε ο Έλληνας, ο οποίος υπερασπίστηκε το σερβίς του και στο επόμενο game έκανε break για το 6-4. Με αυτό τον τρόπο κατέκτησε το πρώτο σετ και έκανε το πρώτο βήμα για τη νίκη.

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα άλλαξαν. Ο Κολινιόν μπήκε με... φόρα στο κορτ και ξεκίνησε με break στο σερβίς του Τσιτσιπά. Πήρε και το δεύτερο game, αλλά ο Έλληνας τον σταμάτησε και μείωσε με love game. Από εκεί και έπειτα ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του. Κράτησε το σερβίς του και έκανε break σε αυτό του Κολινιόν και από εκεί που βρισκόταν πίσω, μείωσε, ισοφάρισε και στο έβδομο game πήρε το προβάδισμα με 4-3!

Αν και ισοφάρισε ξανά ο Κολινιόν, ο Έλληνας τενίστας δεν πτοήθηκε. Συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και μετά το 4-4 έκανε το 5-4, φτάνοντας μια «ανάσα» από την κατάκτηση του δεύτερου σετ και τη νίκη στον αγώνα. Στο ένατο game ο Βέλγος ήθελε να υπερασπιστεί το σερβίς του και ο Τσιτσιπάς να το κατακτήσει για να κάνει το 2-0.

Κανείς από τους δυο φυσικά δεν έκανε πίσω. Ο Στέφανος ξεκίνησε καλά, αλλά ο Κολινιόν στη συνέχεια κάλυψε τη διαφορά και ισοφάρισε σε 5-5. Αν και πήρε το επόμενο ο Έλληνας και ο Βέλγος έπειτα έκανε το 6-6, το σετ κρίθηκε στο tie break. Έκανε μια καλή αρχή ο Κολινιόν και βρέθηκε να προηγείται ακόμα και με 3-0. Ο Τσιτσιπάς έκανε την προσπάθειά του, αλλά δεν κατάφερε να τον σταματήσει και ο Βέλγος με 7-6(3) στο tie break ισοφάρισε στα σετ (1-1).

Έτσι, τα πάντα κρίθηκαν στο τρίτο και τελευταίο σετ. Αν και προηγήθηκε ο Κολινιόν, δεν κατάφερε να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και ο Τσιτσιπάς το εκμεταλλεύτηκε. Μείωσε, ισοφάρισε και πέρασε μπροστά στο έκτο game με 4-2. Στο έβδομο game ο Βέλγος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει και το κατάφερε, κάνοντας το 4-3. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Έλληνας τενίστας πήρε τα δυο επόμενα game και έκανε το 2-1 στα σετ! Με αυτό τον τρόπο ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τη νίκη, αλλά και το τρόπαιο του Gstaad Open.

Τα σετ: 6-4, 7-6(3), 6-3

Πηγή: Athletiko.gr