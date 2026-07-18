Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πανηγύρισε έξαλλα το break της Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη-πρόκριση τον τελικό του Athens Open μετά τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Αλίνα Αντρέεβα.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ με το σκορ στο 5-5, η Σάκκαρη είχε την ευκαιρία να κάνει το break κόντρα στην Κορνέεβα και να σερβίρει στο επόμενο game για το ματς.

Η Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε τον πόντο και ο σύντροφός της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν κρατήθηε και πανηγύρισε έξαλλα το break.

Ο πανηγυρισμός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη