Σπορ Μαρία Σάκκαρη Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Τένις

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πανηγύρισε έξαλλα το break της Σάκκαρη

Δείτε την αντίδραση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο break της Μαρίας Σάκκαρη.

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Γιάννης Στεφανίτσης

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Η Μαρία Σάκκαρη πήρε τη νίκη-πρόκριση τον τελικό του Athens Open μετά τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Αλίνα Αντρέεβα.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ με το σκορ στο 5-5, η Σάκκαρη είχε την ευκαιρία να κάνει το break κόντρα στην Κορνέεβα και να σερβίρει στο επόμενο game για το ματς.

Η Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε τον πόντο και ο σύντροφός της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν κρατήθηε και πανηγύρισε έξαλλα το break.

Ο πανηγυρισμός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

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Σπορ Μαρία Σάκκαρη Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Τένις

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