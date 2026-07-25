Ύστερα από μια εβδομάδα γεμάτη ένταση, δυνατές συγκινήσεις και το θερμό χειροκρότημα του κοινού στο Athens Open, η Μαρία Σάκκαρη άφησε για λίγο πίσω της τα γήπεδα και επέλεξε έναν αγαπημένο προορισμό για να πάρει ανάσες.

Μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ταξίδεψαν στα Χανιά, όπου απόλαυσαν μια ήρεμη βραδιά στο Παλιό Ενετικό Λιμάνι, μακριά από τα φώτα της αγωνιστικής δράσης.

Βραδινή έξοδος στο Ενετικό Λιμάνι

Το ζευγάρι επισκέφθηκε το εστιατόριο Palazzo Al Mare, με φόντο τον εμβληματικό φάρο των Χανίων.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα social media, η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ποζάρουν χαμογελαστοί μαζί με φίλους τους, απολαμβάνοντας μια χαλαρή καλοκαιρινή βραδιά.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επέλεξε ένα λιτό καλοκαιρινό σύνολο με μαύρο αμάνικο τοπ και λευκό σορτς, ενώ ο σύντροφός της εμφανίστηκε με μαύρο T-shirt και βερμούδα.

Μια μικρή ανάσα μετά το Athens Open

Η απόδραση ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Athens Open, όπου η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, φτάνοντας μέχρι τον τελικό χωρίς να χάσει σετ.

Παρότι δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο απέναντι στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, η παρουσία της στη διοργάνωση συγκίνησε το ελληνικό κοινό, ιδιαίτερα όταν, μετά το τέλος του αγώνα, ευχαρίστησε δημόσια τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για τη διαρκή στήριξή του.

Η απόδραση συνέπεσε με τα γενέθλιά της

Το ταξίδι στην Κρήτη είχε και έναν ακόμη λόγο να είναι ξεχωριστό, καθώς συνέπεσε με τα 31α γενέθλια της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια φαίνεται πως επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική ημέρα μακριά από την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, έχοντας στο πλευρό της τον άνθρωπο με τον οποίο ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Άλλωστε, η Κρήτη κατέχει ήδη ξεχωριστή θέση στη ζωή του ζευγαριού, αφού εκεί σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν και τον γάμο τους μέσα στο 2027, όταν το επιτρέψει το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνίδας τενίστριας.